30年策略失敗！美《國安戰略》揮別交往幻想 聯手盟友抗衡中國經濟霸權

美國川普政府5日發布最新《國安戰略報告》。中國在亞洲地區篇章的開頭就被點名，內容以強硬的措辭，宣告華府過去30年對中國的「交往政策」徹底失敗。

報告將印太地區定義為21世紀全球經濟與地緣政治的「決勝戰場」，宣示美國將透過強化自身與盟友的經濟實力及軍事嚇阻力，全面反制中國的掠奪性擴張，並確保美元作為全球儲備貨幣的地位。值得注意的是，報告封面時間為2025年11月，實際上卻於12月發布。早先美媒報導，報告延宕多時的部分原因，是財政部長貝森特堅持對中國相關內容進行修改。

●終結三十年錯誤假設

報告開宗明義指出，川普扭轉美國政界長期以來的錯誤假設：即認為透過開放市場與鼓勵投資，能促使中國融入以規則為基礎的國際秩序。報告批評，這一切並未發生，中國反而利用累積的財富與權力取得優勢。川普政府強調，面對擁有全球近半數GDP（以購買力平價計）的印太地區，美國必須採取「以實力避戰」的策略，才能在未來數十年立於不敗之地。

●經濟戰線：反制「洗產地」與掠奪性補貼

經濟競爭被視為美中博弈的核心。報告點出，自1979年以來的美中經貿關係處於根本性的失衡。特別值得注意的是，中國正利用中低收入國家（人均GDP低於13800美元）作為規避關稅的跳板。報告揭露，中國透過包括墨西哥在內的「代理國」，將商品「轉運」至美國，企圖以此維持對美出口。

為此，美國將推動供應鏈重組，優先考量互惠與公平原則，並將矛頭對準中國的「國家主導補貼」、「竊取智慧財產權」及「芬太尼原料出口」等行為。報告設下宏大目標，若能與北京建立真正互利的關係並維持成長，美國經濟規模有望在2030年代達到40兆美元，鞏固全球第一大經濟體的地位。

●科技與軍事：築起高科技防護網

在安全領域，報告強調必須維持美國在人工智慧（AI）、量子運算、太空及水下技術的絕對優勢。川普政府計畫透過放寬法規限制，以此激發私營部門的創新活力，並強化對關鍵基礎設施的網路防禦能力。報告明確指出，強大的嚇阻力是防止印太地區爆發戰爭的關鍵，而這需要經濟實力作為後盾，兩者將形成良性循環。

●結盟戰略：聯合盟友抗衡「全球南方」攻勢

面對中國在「全球南方」（Global South）透過基礎建設貸款擴大影響力，美國坦承西方陣營過去缺乏整合計畫。川普政府計畫動員歐盟、日本、南韓等盟友共同投入資源，而這些國家合計持有高達7兆美元的國外淨資產。

美國將利用「四方安全對話」（Quad）等機制，協調盟國行動，防止任何單一強權宰制印太地區。報告更進一步提出，將運用美國深厚的資本市場與科技優勢，協助開發中國家發展本國市場，並將其貨幣與美元掛鉤，藉此削弱中國「一帶一路」的影響力。

這份戰略報告不僅是美國未來的行動指南，更宣告美中關係進入以「實力競爭」為核心的新時代。川普政府明確表示，美國不會坐視體制優勢自然勝出，而將採取主動且具侵略性的國安戰略，以確保自由市場與民主體制的存續。