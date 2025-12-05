數量一度逾百艘！陸艦艇大量部署東亞海域 日防相：高度關注警戒

路透社昨天報導，中國本週在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘，海上軍力展示規模已創歷來之最，日本及台灣政府今天均對此表達關注與擔憂。

根據共同社，中國本週稍早一度在東亞海域部署百餘艘船艦，昨天則減至90多艘左右，活動範圍包含黃海南部、東海、南海及太平洋。此外，截至本月3日上午，中共的水上兵力有4個編隊在西太平洋周邊水域活動。

路透社報導，當被問及中國在東海的活動，日本防衛大臣小泉進次郎指出，日方已注意到相關報導，並「高度關注」中國軍事行動，但他婉拒評論具體部署狀況。

小泉進次郎告訴記者：「中國一直在日本周邊地區擴張並加強其軍事活動，我方保持高度關注，致力蒐集與分析中國軍事行動的情資。」不過他未談及中國進行這些活動的時間範圍。

他強調：「無論如何，政府將持續密切監控日本周邊局勢發展，盡力確保做好萬全的情報蒐集跟警戒監視工作。」

另一方面，台灣總統府發言人郭雅慧說道，這樣的軍事行動不單單只有局限在印太區域，整個西太平洋都有分布。

郭雅慧指出，這確實對印太區域構成威脅，「特別呼籲中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制」。

她也表示，台灣總統賴清德已責成國防部與國安相關單位持續掌握、即時回報，國家安全無虞，國人可以安心；台灣將持續與友盟共同維護和平、穩定安全。

每年11月跟12月傳統上是中國軍事演習高峰期，但中國人民解放軍目前未宣布任何經正式命名的大規模演習。

根據路透社所引述消息人士，這次行動規模已經超過去年12月引發台灣提升警戒的中國大規模海軍部署。

近期活動升溫正值中國和日本陷入外交危機之際。日本首相高市早苗上月提到，假設中國攻擊民主治理的台灣，可能促使東京採取軍事回應。

同時，賴總統上月宣布追加400億美元國防預算以因應中國威脅，也激怒北京。