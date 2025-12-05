快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

酷澎才傳大規模個資外洩…淘寶赫見「賣南韓帳號」 南韓警方出手了

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
近期酷澎發生大規模個資外流事件，隨之也爆出大陸電商平台「淘寶」，有酷澎等南韓電商帳號被常態性販售的情況，引發更多資安疑慮。路透社
近期酷澎發生大規模個資外流事件，隨之也爆出大陸電商平台「淘寶」，有酷澎等南韓電商帳號被常態性販售的情況，引發更多資安疑慮。路透社

近期爆出在中國電商平台上有販售酷澎、Olive Young等韓國帳號的爭議，對此韓國警方今天表示，已經透過國際刑警組織（INTERPOL）向中國平台方要求刪除。

近期韓國酷澎（Coupang）發生大規模個資外流事件，隨之也爆出中國電商平台「淘寶」上，有酷澎等韓國電商帳號被常態性販售的情況，引發更多資安疑慮。

根據韓國媒體Newsis今天報導，淘寶上正販售Musinsa、Olive Young、11 STREET等韓國主要購物平台帳號。韓國酷澎帳號的販售貼文雖曾一度出現，但目前已全部被刪除。

報導指出，淘寶上每個韓國帳號的價錢範圍從人民幣128元（約新台幣570元）到人民幣198元（約新台幣890元）不等，也發現不少貼文表示，只要支付一定手續費，就會幫忙代購商品。

酷澎首席資訊安全長（CISO）馬西斯（BrattMathis）曾表示，「遭竊帳號被偽造販售的情況很常見，看起來與此次Coupang的外洩事件並無直接關聯。」

報導也指出，針對在中國發布此類貼文者的調查並不容易，韓國警方相關人士表示，「若要調查，必須從中國當局取得相關資料，且須由中國自行調查並共享結果，才能採取進一步措施」。

警方表示，將持續監控此類帳號販售貼文，並持續向中方提出刪除要求。

酷澎 電商 淘寶 個資 南韓

延伸閱讀

韓國歐巴來台喊「想撕護照」 網友舉1例嘆：還好我是台灣人

中央封鎖小紅書 張斯綱憂北市微型電商恐爆「斷鏈潮」

主打「韓劇式約會」！聖保羅韓國男友網站爆爭議

涉販售毒品原料？淘寶：未將問題原料違規輸台

相關新聞

「盟友加大投入」川普政府《國安戰略》！台灣戰略關鍵 促日韓分擔防衛

美國川普政府2份闡述全球安全戰略，即《國家安全戰略》（National Security Strategy）與《國防戰略...

東京首都直下型地震最新預估曝光！死者減少 停電規模增400萬戶

日本政府預計本月底前公布首都直下型地震最新的災情預估。日本經濟新聞取得的資料顯示，未來若發生規模7的地震，死者數最多1....

酷澎才傳大規模個資外洩…淘寶赫見「賣南韓帳號」 南韓警方出手了

近期爆出在中國電商平台上有販售酷澎、Olive Young等韓國帳號的爭議，對此韓國警方今天表示，已經透過國際刑警組織（...

南韓戒嚴風波1周年 公務員調查小組：主動通報不予懲戒

距離去年韓國緊急戒嚴風波已經過了1年，為了調查公務員是否涉及非法行為，韓國政府已成立專案小組調查，並於今天表示，為了避免...

印度最大航空公司航班大亂 恢復正常估需2個月

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）的航班大規模取消、延誤的情況持續，該公司已向印度民航總局（DGCA）報告，混...

撞商船、誤擊自家戰機…航艦紅海作戰頻凸槌 美軍報告出爐

美國海軍今天公布4份關於杜魯門號航艦打擊群部署中東9個月期間事故頻傳的相關報告。調查人員發現，執行連續52天空襲任務的杜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。