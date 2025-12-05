酷澎才傳大規模個資外洩…淘寶赫見「賣南韓帳號」 南韓警方出手了

近期爆出在中國電商平台上有販售酷澎、Olive Young等韓國帳號的爭議，對此韓國警方今天表示，已經透過國際刑警組織（INTERPOL）向中國平台方要求刪除。

近期韓國酷澎（Coupang）發生大規模個資外流事件，隨之也爆出中國電商平台「淘寶」上，有酷澎等韓國電商帳號被常態性販售的情況，引發更多資安疑慮。

根據韓國媒體Newsis今天報導，淘寶上正販售Musinsa、Olive Young、11 STREET等韓國主要購物平台帳號。韓國酷澎帳號的販售貼文雖曾一度出現，但目前已全部被刪除。

報導指出，淘寶上每個韓國帳號的價錢範圍從人民幣128元（約新台幣570元）到人民幣198元（約新台幣890元）不等，也發現不少貼文表示，只要支付一定手續費，就會幫忙代購商品。

酷澎首席資訊安全長（CISO）馬西斯（BrattMathis）曾表示，「遭竊帳號被偽造販售的情況很常見，看起來與此次Coupang的外洩事件並無直接關聯。」

報導也指出，針對在中國發布此類貼文者的調查並不容易，韓國警方相關人士表示，「若要調查，必須從中國當局取得相關資料，且須由中國自行調查並共享結果，才能採取進一步措施」。

警方表示，將持續監控此類帳號販售貼文，並持續向中方提出刪除要求。