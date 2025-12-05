快訊

東京首都直下型地震最新預估曝光！死者減少 停電規模增400萬戶

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本政府預計本月底前公布首都直下型地震最新的災情預估。法新社
日本政府預計本月底前公布首都直下型地震最新的災情預估。法新社

日本政府預計本月底前公布首都直下型地震最新的災情預估。日本經濟新聞取得的資料顯示，未來若發生規模7的地震，死者數最多1.8萬人、建物全倒與燒毀合計40萬棟，皆少於2013年預估的2.3萬人與61萬棟。不過因人口集中，電力需求增，停電規模是上次的1.3倍。

日經報導最新評估顯示，因都更及強化耐震，發生規模7的地震，預估經濟損失83兆日圓，較12年前的95兆日圓減少。可以留在自己家中避難的人增加，因此避難人數將從720萬減至480萬人；避難所一周內的食物短缺量，從3400萬餐降至1300萬餐。

另一方面，對民生基礎設施的功能，評估更趨悲觀。考量都市人口增加，使電力需求上升，停電戶數從1200萬戶增至1600萬戶，無法使用下水道受影響的人，從150萬人增至200萬人。考慮到首都圈的外國居民與旅客增加，將強化對外國人的支援。

日經指出，新版預估的多數項目，被害規模均較上次縮小，但不代表之前基本計畫的防災對策均順利落實。2015年修定的基本計畫，提出要在2024年度末以前，「大致減半」死者與全倒、燒毀的建築物，但此次未達成減半目標。

日本經濟 規模 電力需求

