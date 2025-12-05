韓國電子入境卡將台灣列為中國 韓：持續協調

韓國電子入境卡將台灣錯誤列示為CHINA（TAIWAN），外交部表示已數次向韓方嚴正關切並交涉。韓國外交部今天表示，會綜合考量各種層面因素，與相關單位持續協商。

台韓交流日趨熱絡，但不只韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統，發給台灣人的外國人登錄證上的國籍也都是CHINA（TAIWAN），外交部及駐韓代表部多次為此向韓方表達嚴正關切。

韓國外交部今天向中央社記者表示，韓國政府仍維持與台方持續增進非官方實質合作的一貫立場，對於國籍的列示方式，韓方會綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商。

外交部日前發布新聞稿指出，近期外交部陸續接獲民眾反映，韓國電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列示為CHINA（TAIWAN），不僅與事實不符，也造成民眾填寫流程上的混淆與不便，對韓國政府不友善的列示感到不滿及失望。

外交部表示已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求儘速更正，但韓國政府迄今仍未正面回應，外交部甚表遺憾，並呼籲韓國政府儘速更正電子入境卡對台灣的錯誤標示，在獲更正以前，台灣仍將持續與韓方溝通。