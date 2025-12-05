快訊

撞商船、誤擊自家戰機…航艦紅海作戰頻凸槌 美軍報告出爐

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國海軍今天公布4份關於杜魯門號航艦打擊群部署中東9個月期間事故頻傳的相關報告。美聯社
美國海軍今天公布4份關於杜魯門號航艦打擊群部署中東9個月期間事故頻傳的相關報告。美聯社

美國海軍今天公布4份關於杜魯門號航艦打擊群部署中東9個月期間事故頻傳的相關報告。調查人員發現，執行連續52天空襲任務的杜魯門號打擊群，沒有為如此高強度任務做好準備。

華盛頓郵報指出，杜魯門號航艦（USS Harry S.Truman CVN-75）打擊群去年9月自諾福克（Norfolk）母港出發到今年5月返航期間，航艦本身曾與商船相撞；打擊群裡的巡洋艦誤擊自家艦載戰機；有戰機因航艦為躲避來襲飛彈緊急轉向時掉落海裡；還有戰機因阻攔索故障而降落失敗墜海。

調查指出，4起事故中有3起涉及訓練不足、操作程序不當或人員疲勞等重要因素。4起事故都沒造成人員殉職屬不幸中大幸，因為海軍認為這些事故本來恐造成多人喪生。

杜魯門號當時連續52天對葉門「青年運動」（al-Houthis）武裝組織空襲。獲伊朗提供大量武器的「青年運動」當時以聲援加薩巴勒斯坦人為由，持續攻擊往返紅海的商船與軍艦，幾乎阻斷這條重要海上航線，美國拜登政府及之後的川普政府多次為此採取軍事行動。

杜魯門號與護衛艦群任務期間經常遭到飛彈與自殺無人機攻擊。調查發現，高強度的任務使艦上人員極度疲憊，許多人在長時間執勤輪班間睡不了幾小時。

相關調查也揭露，部分艦艇的關鍵系統與人員並未做好投入戰鬥任務的充分準備。以阻攔索事故為例，海軍維修與檢查人員都未發現裝置已嚴重磨損，甚至也沒查出供艦載機降落甲板時捕捉掛鉤的插銷出現故障，也缺乏適用零件，導致系統失效時戰機煞不住也沒法重新拉升而墜海，飛行員被迫彈射。

誤擊事件則發生於杜魯門號打擊群進入紅海7天後的12月21日，當時艦載戰機執行對葉門境內目標空襲，「青年運動」叛軍以反艦飛彈及自殺式無人機反擊。調查發現，負責護衛打擊群的蓋茨堡號（USSGettysburg）巡洋艦花「好幾小時」擊退威脅前，空域已被美軍戰機與來襲武器塞滿。

調查指出，蓋茨堡號巡洋艦未達應對作戰的最佳狀態。艦上敵我識別系統平均一天故障11次；加密通信系統頻頻連線中斷；重要感測器也被發現功能不足，導致「誤擊友軍的風險增加」。

調查人員也認為，輪值的戰情官訓練不足且高度疲勞讓情況惡化。接近午夜時，由於感測器缺陷，艦上人員對戰場態勢掌握不完整，以致蓋茨堡號誤以為2架F/A-18戰機是來襲飛彈而朝對方開火。被擊落戰機的飛行員皆跳傘獲救，另一架則躲過後安全降落。

杜魯門號航艦今年2月與貝西克塔斯號（Besiktas）貨輪相撞。據艦上官兵告訴調查人員，他們執勤間僅能睡2到4小時，形容艦上文化是「設法把事情做完再說」。

雖然這次碰撞造成杜魯門號近70萬美元損失，兩船也無人受傷。但美國海軍發現，如果撞擊點再往前約30公尺，商船會撞上有多達120名官兵的居住艙，後果不堪設想。

至於第4起事故：停放艦上的一架F/A-18戰機在航艦為躲避來襲火力執行轉向時掉落海中。調查報告認為這起意外固然無法事先預見，但認為如航艦操控室當時有通知機庫即將進行戰術迴避動作，本應可避免。

