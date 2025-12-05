印度最大航空公司航班大亂 恢復正常估需2個月

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）的航班大規模取消、延誤的情況持續，該公司已向印度民航總局（DGCA）報告，混亂情況至少要到明年2月10日後才能完全恢復正常。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，IndiGo在事件爆發後，已兩度公開對外致歉，並告訴印度民航總局，他們正盡力改善，但需要大約2個月的時間，也就是約在明年2月10日左右，狀況才可望完全排除。

印度民航總局表示，IndiGo出現大規模航班取消或延誤，很可能是由於飛行勤務時間限制規定實施後，該公司的應變和準備不足，因為該公司坦承，對機組人員的需求超乎其預期。

IndiGo是印度最大的航空公司，國內線航班有60%由該公司營運，本週至今已經有1000多個航班取消，導致數千名旅客滯留在各機場，其大規模航班取消的情況已經連續出現數日，且短期內無法完全改善。

今日印度（India Today）報導，IndiGo昨天共取消550個航班，在那些延誤的航班中，德里（Delhi）的機場取消了至少172個航班、孟買（Mumbai）的機場取消118個航班、班加羅爾（Bangalore）的機場取消了100個航班、海德拉巴（Hyderabad）的機場取消75個航班、加爾各答（Kolkata）的機場取消35個航班、清奈（Chennai）的機場取消26個航班、果阿（Goa）的機場取消11個航班。

IndiGo每天營運超過2300個航班，也對其準點率十分自豪，但該公司2日準點率低到只有35%，3日更掉到19.7%。

11月IndiGo共1232個航班取消，另有許多班機延誤，準點率從10月的84.1%下滑到67.7%。

IndiGo執行長艾伯特（Pieter Elbert）表示，包括（飛機）輕微技術故障、冬季（航班）班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等問題，這些營運上遇到的挑戰累積起來，產生了一連串負面的影響。

印度民航總局在聲明中表示，近日IndiGo航班取消的情況急遽上升，且數量遠高於平均水準。