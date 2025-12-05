曾與詐騙主嫌合照惹議 泰總理：不熟也無商業往來

快訊

中央社／ 曼谷5日專電

泰國正大力打擊跨國網路詐騙，但網路上卻傳出詐騙洗錢相關主嫌莫伯格與總理阿努廷等政界和軍方人士的合照，引發爭議。對此，阿努廷昨坦承，他認識這名具爭議性的南非商人莫伯格，但關係不近也沒有任何商業往來。

民族報（The Nation）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）坦承，他認識莫伯格（Benjamin Mauerberger；別名Ben Smith），但堅稱兩人關係不密切，也沒有任何商業往來。

當被記者問及他與莫伯格的關係時，阿努廷回答，「就這麼說吧，他是朋友的朋友的朋友」。

阿努廷說，合照在2014年攝於新加坡，當時2人在一次非正式會晤中碰面，他強調自己與莫伯格沒有任何私人關係，近期也沒有聯繫。

他還暗示，洩漏照片的來源在記者圈內已是公開的秘密，並說：「大家都知道是誰做的，記者也知道。」

阿努廷與莫伯格的合照日前開始在網路上曝光並迅速在社群媒體中瘋傳，隨即引發討論。這起事件也衝擊泰國政府打擊網路詐騙的公信力。

此前，泰國才剛查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集團創辦人陳志、柬埔寨商人符國安等。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在南非出生的莫伯格一直是前美國「華爾街日報」記者萊特（TomWright）及霍普（Bradley Hope）所調查的對象，他被指與泰國及柬埔寨多個大型詐騙集團洗錢。

兩人曾在「獵鯨」（Whale Hunting）網站披露莫伯格如何疑似利用與泰國和柬埔寨商界及政界高層人士的關係，建立一個價值約15億美元的「暗影帝國」（Shadow Empire）。

報導指出，莫伯格與前泰國模特兒結婚後，憑藉財務顧問身份在泰國上流社會中如魚得水。據悉，莫伯格已於9月離開泰國，目前人在杜拜。

