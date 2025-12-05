李在明會見軟銀會長孫正義 盼成日韓AI合作橋梁

快訊

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國總統李在明今天在龍山總統辦公室會見日本軟銀集團創辦人孫正義，李在明感謝孫正義在韓美協商時給了很多幫助，也盼未來他能成為日韓人工智慧（AI）領域合作的橋梁。

根據韓聯社報導，李在明今天與孫正義會面時提出，「最近有AI泡沫的爭議，韓國了解AI的危險性與實用性，我們正試圖將風險降到最低，並期待AI的效益來進行投資」。

李在明也提到，孫正義在韓美通商談判過程中提供了非常多協助，「我們國民可能不知道，您給了很多建議與幫助，非常感謝」。李在明也說：「我認為韓日之間在AI領域的合作非常重要，希望孫會長能擔任橋梁角色。」

孫正義則指出，過往與前總統金大中會面時，當時強調的是寬頻，與前總統文在寅會面時強調AI，「這次我想談的是『超級人工智慧』（ASI），這是下一個即將到來的技術」。

孫正義說明，如果說人工通用智慧（AGI）有與人類大腦差不多的智慧，那「超級人工智慧」的能力則比人類大腦高出1萬倍，「AGI一定會出現，不過真正的問題不是AGI，而是ASI何時問世。」

此外，日本職棒福岡軟銀鷹隊在今年「日本大賽」中奪冠，李在明也趁此機會祝賀。

孫正義 李在明 日本

