高市早苗圈粉與政治立場無關？專家解釋她變帶貨女王的原因

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本首相高市早苗的口號「工作、工作、工作、工作、認真工作」，已成為年度流行語。美聯社
美聯社報導，日本首相高市早苗在日本的高人氣，與其政治主張關聯甚微，更多的是源於她10月當選自民黨黨魁時，喊出「工作、工作、工作、工作、認真工作」的口號，鮮明展現個人風格。這句話獲選年度流行語，為她吸粉無數，還引發「帶貨」效應，她拿的黑色托特包和慣用的原子筆在社群媒體上迅速走紅，隨即銷售一空。

高市解釋，她的「工作、工作、工作、工作、認真工作」只是想表達熱忱，「不鼓勵他人過勞，也不把長工時當美德」。

她看似長時間工作、睡眠不足的狀態，令同僚議員感到擔憂。例如今年11月7日國會開議前夕，她在清晨3時召開幕僚會議。不過後來沒再出現這麼早的會議安排。

高市的時尚影響力因一款黑色托特包而顯著提升。這款「早苗包」由擁有145年歷史的Hamano公司生產，售價136,400日圓，八種顏色已全數售罄，現在下單訂購要等到明年8月才能取貨。另外，她愛用的粉色Jetstream 4&1原子筆，也在實體店面與網路平台頻頻缺貨。

專家指出，高市吸引到的過去很少支持政治人物的女性族群。她的短髮造型與俐落穿著，完全不同於傳統的女性典範，反映日本的女性榜樣正變得更多元。人們不一定追隨進步主義價值，也可能被「強勢、效率、形象鮮明卻手握大權的人」所吸引。

然而，她的保守政策能否獲得與穿搭同等的熱情支持，仍有待觀察。高市的價值觀與女性主義相距甚遠，普遍被視為捍衛傳統父權制度：她支持皇室維持僅由男性繼承，反對夫妻可以選擇不同姓氏。在政治光譜上，她被歸類為「右翼民族主義者」。

日本 黑色

