快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

聽新聞
0:00 / 0:00

日本歸化只需5年遭批過於寬鬆 政府擬不修法實質提高至10年

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗10月24日走進國會，準備發表政策演說。路透
日本首相高市早苗10月24日走進國會，準備發表政策演說。路透

日本每日新聞4日報導，多位政府與執政黨相關人士透露，日本政府已著手調整外國人取得日本國籍的居住年限要件，計畫將現行的「5年以上」實質提高至「10年以上」，並納入預計2026年1月編制的外國人政策基本方針中。

目前日本的「永住許可」原則上要求居住10年以上，而歸化僅需5年，政府與執政黨內部出現批評聲音，認為外國人取得日本國籍的居住要件相對較為寬鬆。

日本政府在4日的自民黨會議上表示，歸化審查除居住年限外，還包括「品行良好」以及「能夠憑藉本人或配偶的資產或技能維持穩定生活」等多項要件，且最終判斷具相當裁量空間。因此，政府正研議在不修改國籍法中「5年以上」規定的情況下，透過行政運用將實際認可的居住期間延長至10年以上。

此外，歸化申請還要求具備「日常生活無障礙程度的日語能力」，但這項條件並未列入永住許可的申請要件。有意見指出，從整體條件綜合來看，不能一概而論地說歸化要求較為寬鬆。不過，執政黨人士仍強調，「為了與永住許可保持整合性，有必要延長國籍取得的居住年限要件」。

日本 國籍 外國人

延伸閱讀

接見日台協會會長 卓揆歡迎日本藝人來台表演：一定滿場

APEC不可缺日本 美學者：北京冷處理高市至2026峰會

世界盃男籃／官方更新戰力榜！ 中華隊遭日本橫掃下滑7名

出國帶台灣美食送外國人可做國民外交？日本人老實說：很困擾

相關新聞

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

美國海軍在針對葉門叛軍青年運動的行動期間，接連發生數起備受矚目又代價高昂的事故。4日公布的最新調查報告揭露，這場美國海軍...

日本歸化只需5年遭批過於寬鬆 政府擬不修法實質提高至10年

日本每日新聞4日報導，多位政府與執政黨相關人士透露，日本政府已著手調整外國人取得日本國籍的居住年限要件，計畫將現行的「5...

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

高市早苗圈粉與政治立場無關？專家解釋她變帶貨女王的原因

美聯社報導，日本首相高市早苗在日本的高人氣，與其政治主張關聯甚微，更多的是源於她10月當選自民黨黨魁時，喊出「工作、工作...

2026普亭月曆不再秀肌肉 爆紅竟跟新聞系女大生有關

歲末年終，俄羅斯書店與報攤再度出現各式各樣明年度月曆，最顯眼的主角當然是俄羅斯總統普亭。明年度「普亭月曆」特點是照片避開俄烏戰爭，而且普亭都穿著衣服，沒有賣弄肌肉。另外，很多人不知道，普亭月曆流行，要歸功莫斯科國立大學新聞系12個女生。

義大利、埃及加強文化交流 羅馬展出逾百件法老珍寶

超過130件古埃及珍品，正在義大利總統府旁的「奎里納爾馬廄博物館」展出，其中許多珍寶是首次在埃及境外展出。此次展覽旨在促...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。