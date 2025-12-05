義大利、埃及加強文化交流 羅馬展出逾百件法老珍寶

快訊

中央社／ 羅馬4日專電

超過130件古埃及珍品，正在義大利總統府旁的「奎里納爾馬廄博物館」展出，其中許多珍寶是首次在埃及境外展出。此次展覽旨在促進義埃文化交流，呼應義大利積極推動的「馬泰計劃」（Piano Mattei），加強與非洲合作。

奎里納爾馬廄博物館（SCUDERIE DELQUIRINALE）舉辦「法老的寶藏」特展，展期至明年5月3日，中央社等外媒記者受邀參觀。此展覽獲得埃及外交部、文化部支持，義大利拉齊歐（Lazio）大區政府及多家企業贊助，盼強化義大利與埃及兩個古老文明的對話。

展覽以古埃及「黃金工藝」拉開序幕，展出珍品包括阿赫霍特普女王二世（Ahhotep II）的黃金石棺，軍事勳章「金蠅項鍊」及黃金項圈，顯示埃及菁英階層喜歡使用貴重的黃金裝飾，作為權力與神學表徵。

展覽接著介紹古埃及人的「葬儀與生死觀」，會場展示王后泰伊（Tiye）之母圖雅（Tuya）的巨大石棺。古埃及貴族陪葬品通常包括「巫沙布提俑」（shabti），這是一種象徵陰界僕役的人偶雕塑；另有內臟保存罐（Canopic jar）、紀錄亡靈書的莎草紙。古埃及人相信透過這套葬禮儀式，亡者可穿越無形世界獲得重生。

展覽備受關注的區域，是介紹法老王安門荷特普三世（Amenhotep III）「失落黃金城」的部分遺物。這座有3000多年歷史的古城遺址，直到2021年才被考古學家在埃及勒克索（Luxor）外的沙漠發現，是埃及歷來被發現的城市遺址中最大一座。考古專家認為，失落黃金城是繼近一世紀之前發現圖坦卡門（Tutankhamun）陵墓以來，第二重要的考古發現。

展覽壓軸展示描繪法老王的頂尖作品，包括第21王朝法老阿蒙姆普（Amenemope）的黃金面具，面具呈現國王容貌完美光滑的樣子，成為神聖的象徵。

為增進年輕世代理解古埃及文化，主辦單位特別為學校團體設計工作坊，幫助學生探索各種古埃及的符號、動物和神祇，以互動方式重現古埃及生活。針對成人，則推出一系列配套的考古講座、研討會，盼藉此喚起更多民眾對古埃及文化的興趣。

