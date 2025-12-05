快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

聽新聞
0:00 / 0:00

歐巴馬國安官員憂川普政府對台待遇降級：恐正中北京下懷

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）。記者陳熙文／攝影
曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）。記者陳熙文／攝影

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）4日表示，他對川普政府的對台政策表示焦慮，並提醒任何對台文字上的變動都會造成很大的影響，也正中北京下懷；麥艾文也說，台灣此刻需要來自美國更多的保證。

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則指出，川普政府現在仍有不少對中鷹派，但真正能決定美國對中政策的人只有美國總統川普。

喬治城大學4日以「中日關係和對美國的意義」為題舉辦講座，邀請學者專家討論。

針對川普日前簽署「台灣保證實施法案」，薛瑞福表示，這展現出美國對台政策的延續，並對川普政府的對台政策抱持樂觀，指川普在第一任總統任內，對台軍售創紀錄，認為川普政府在提供台灣安全援助上是可靠的。

不過麥艾文則相對悲觀，指川普政府在過去11個月來，延後了賴清德總統過境美國，並在很長的等待之後給出台灣規模不大的軍售案，且內容多來自美軍現行的庫存，而非重型、貴重、複雜的武器；麥艾文也指出，川普政府還將美台之間的關鍵的軍事對話從華盛頓移動到阿拉斯加，「在美國，沒有比阿拉斯加離華府更遠的地方了」；麥艾文表示，任何人站在台灣的立場，都有理由感到非常非常焦慮。

麥艾文也表示，北京方面還對川普政府抱有期待，認為川普政府可能會修改用字，從「不支持台獨」到「反對台獨」，甚至從「支持和平解決」到「支持和平統一」；麥艾文表示，川普政府的資深官員曾在私下對話中表達他們確實在某種程度上有探索這些可能性，但認為嚇阻更為重要，那是川普政府所堅持的，不過麥艾文提醒說，這些用字的背後都有很深厚的意義，也是美國承諾的重要象徵。

麥艾文說，美國政策的修改將帶來很大的影響，也正中北京下懷，指中國的核心戰略就是要在美台之間挑撥離間，認為中國企圖宣傳美國不會協防台灣；麥艾文表示，他非常焦慮川普政府會如何對待台灣。

此外，日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張，不過美方挺日發言卻相對安靜，薛瑞福稱，川普希望與中國達成貿易協議可能是原因之一。

薛瑞福也認為說，川普政府當中還是有很多對中鷹派，但他認為，川普政府現在沒有人會對中國採取行動、沒有人會評論中國，唯一可以決定對中政策的人只有川普；薛瑞福認為說，除非川普釋出非常明顯的訊號，沒有任何內閣成員和部長敢在中國議題上發聲。

川普 美國國防 對台

延伸閱讀

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

國民兵華府巡邏遇襲喪命 川普下令降半旗致哀

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

川普擬鬆綁車輛油耗標準

相關新聞

澳洲也封社媒！Meta關數十萬青少年帳號 監管單位：各國將跟進

內政部4日以大陸社交及網購平台「小紅書」涉及詐騙帳號，宣布對小紅書發布為期一年的禁令。巧合的是，澳洲對16歲以下青少年的...

歐巴馬國安官員憂川普政府對台待遇降級：恐正中北京下懷

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medei...

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

義大利、埃及加強文化交流 羅馬展出逾百件法老珍寶

超過130件古埃及珍品，正在義大利總統府旁的「奎里納爾馬廄博物館」展出，其中許多珍寶是首次在埃及境外展出。此次展覽旨在促...

英國幼兒園性侵案風波未息 教育大臣啟動檢討

一名英國籍華裔陳姓男子在幼兒園任職期間，性侵數名孩童並拍攝大量不雅影像，年紀最小的性侵被害人僅2歲，事件持續引發輿論關注...

第4屆柏林台灣會議登場 包瑞翰：台灣有事全球有事

第4屆柏林台灣會議今天登場，來自15國的學者、政策制定者與NGO代表參與，共同討論台海安全與歐洲對台政策等議題。台德民間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。