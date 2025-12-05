快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲也封社媒！Meta關數十萬青少年帳號 監管單位：各國將跟進

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲墨爾本女子瓊斯（Zoe Jones）和12歲網紅女兒艾娃（Ava）11月18日向記者出示艾娃的Instagram帳號。法新社
澳洲墨爾本女子瓊斯（Zoe Jones）和12歲網紅女兒艾娃（Ava）11月18日向記者出示艾娃的Instagram帳號。法新社

內政部4日以大陸社交及網購平台「小紅書」涉及詐騙帳號，宣布對小紅書發布為期一年的禁令。巧合的是，澳洲對16歲以下青少年的全球首例社群媒體禁令也即將生效，路透指出，Meta旗下的Instagram、臉書和Threads 4日起已開始停用青少年帳號。澳洲監管單位表示，這可能成為全球限制大型科技公司影響力所推倒的第一塊骨牌，預期世界各國將跟進澳洲的做法。

澳洲2024年通過「未滿16歲社群媒體最低年齡法案」，自10日強制規定未滿16歲的民眾不得註冊或持有部分社群媒體平台帳號，涵蓋多個全球最受歡迎的平台，如臉書、Instagram、TikTok及YouTube，旨在防止年輕用戶受到「掠食性演算法」（ predatory algorithms）的影響。

澳洲網路安全專員（eSafety Commissioner）格蘭特（Julie Inman Grant）表示，她起初曾擔憂以如此方式封鎖16歲以下使用者太過「直接而強硬」，但在逐步推行的監管改革仍成效有限後，逐漸認同此作法。她在4日於安全峰會「雪梨對話」（Sydney Dialogue）上表示：「我們已經到達了一個臨界點。」

格蘭特進一步指出：「我們的數據是驅動這些公司的資金，而這些強大、有害、欺騙性的設計功能，即便成人也無力對抗。我們的孩子有什麼機會呢？」隨著法律將於12月10日生效，世界各國政府正密切關注。她補充說：「我一直把這稱為首塊骨牌，這也是平台反對的原因。」

澳洲的青少年社群媒體禁令最高可裁罰澳幣4950萬元（約台幣10億4445萬元），Meta旗下各平台、TikTok、Snapchat與YouTube經過一年多的反對後，都已表示將遵守。隨著截止日期即將到來，Meta旗下的Instagram、臉書與Threads已開始鎖住數十萬個帳號，其他大多數受影響的平台也已開始聯繫未成年使用者。

住在雪梨的家長詹寧森（Jennifer Jennison）表示，青少年社群媒體禁令是一件很棒的事，她也很高興父母的壓力能因此減輕，因為社群媒體可能造成許多心理健康問題。她說：「放學後讓我的孩子們休息一下，他們可以放鬆並與家人共度時光。」

社群媒體 澳洲

延伸閱讀

廣州至澳洲 南航達爾文航線開通

TikTok 將在巴西蓋資料中心

我禁1年…陸媒早爆料小紅書「騙子集散地」 從假貨到禁藥都能賣

「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

相關新聞

澳洲也封社媒！Meta關數十萬青少年帳號 監管單位：各國將跟進

內政部4日以大陸社交及網購平台「小紅書」涉及詐騙帳號，宣布對小紅書發布為期一年的禁令。巧合的是，澳洲對16歲以下青少年的...

歐巴馬國安官員憂川普政府對台待遇降級：恐正中北京下懷

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medei...

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

義大利、埃及加強文化交流 羅馬展出逾百件法老珍寶

超過130件古埃及珍品，正在義大利總統府旁的「奎里納爾馬廄博物館」展出，其中許多珍寶是首次在埃及境外展出。此次展覽旨在促...

英國幼兒園性侵案風波未息 教育大臣啟動檢討

一名英國籍華裔陳姓男子在幼兒園任職期間，性侵數名孩童並拍攝大量不雅影像，年紀最小的性侵被害人僅2歲，事件持續引發輿論關注...

第4屆柏林台灣會議登場 包瑞翰：台灣有事全球有事

第4屆柏林台灣會議今天登場，來自15國的學者、政策制定者與NGO代表參與，共同討論台海安全與歐洲對台政策等議題。台德民間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。