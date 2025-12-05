英國挪威防衛合作協議 強化反制俄艦在北大西洋活動

英國和挪威今天簽署一項防衛合作協議，雙方將共組英製26型（Type26）反潛巡防艦艦隊，以加強偵察、反制俄羅斯潛艦在北大西洋水域的活動，保護海底電纜及石油和天然氣管線等水下基礎設施。

英國國防大臣希利（John Healey）與挪威國防部長桑德維克（Tore O. Sandvik）今天在倫敦唐寧街首相官邸簽署「魯納莊園協議」（Lunna HouseAgreement），聚焦雙邊安全防衛合作。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則與挪威總理斯托爾（Jonas Støre）一同訪視位於蘇格蘭東北方的羅斯茅斯（Lossiemouth）空軍基地，慰問英、挪兩國部隊。

根據今天簽署的協議，英、挪海軍將進一步強化合作，由英國出動8艘、挪威出動至少5艘，共組一支總計至少13艘的26型反潛巡防艦艦隊。

英國國防部指出，過去2年，俄艦對英國周邊水域的侵擾增加30%。其中，名義上為海洋研究船的俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）過去一年曾數次侵犯英國專屬經濟海域（EEZ）、被發現在海底電纜附近徘徊，並一度逼近英國領海，今年11月更曾以雷射光束攻擊執行任務的英國空軍P-8反潛巡邏偵察機飛行員，是俄艦首次。

另一方面，俄羅斯潛艦過去2年也數次現蹤英國周邊水域，包括與水面艦同時行動。

英國與挪威9月敲定一筆價值約100億英鎊（約新台幣4200億元）的26型反潛巡防艦採購案，挪威將採購至少5艘26型艦。這是英國歷來金額最高的國造戰艦出口交易，也是挪威最大筆軍事採購案之一。英國當時是從與法、德、美等3國的競爭中勝出，獲挪威青睞。

英國國防部表示，英挪26型艦艦隊將巡邏偵察格陵蘭、冰島和英國之間的戰略水域。英挪海軍將共享先進科技、設備和維修養護設施，人員將共同訓練，達成真正的「可互換性」（interchangeability），猶如同一支軍隊，可在必要時快速整備、一體行動。

根據「魯納莊園協議」，英挪雙方另將在一系列領域開展或強化合作，包括共同開發支援水下作戰及獵雷無人系統的母艦；在極圈和高北方區域（HighNorth）領導北大西洋公約組織（NATO）的自主系統開發及應用；英國海軍陸戰隊多年來在挪威實施的冬季作戰移地訓練，將擴大為一整年的訓練計畫，以確保英軍能在北極圈任何環境條件有效作戰。

此外，英國將可預先部署軍備於挪威境內，有助危機發生時快速反應。英挪雙方也將常態舉行聯合兵推，並在軍備升級、擴大戰備庫存和軍事科技研發生產方面，深化合作。

在其他武器系統方面，根據協議，英挪將持續共同採用英國打造的「刺魟」（Sting Ray）聲音歸向輕型魚雷，英國海軍則將在水面艦廣泛使用挪威開發生產的先進「海軍打擊飛彈」（NSM）。

英國海軍今年9月在挪威外海首度試射新型NSM，射程超過160公里，飛行速度接近超音速，可用於打擊戰艦和陸上目標，且可貼近海平面飛行，大幅降低遭雷達、紅外線等系統偵測並遭擊落的風險。

今天簽署的協議，其名稱紀念魯納莊園，該莊園在第二次世界大戰期間曾是英國「特別行動執行處」（SOE）基地，對納粹德國等軸心國執行情報、顛覆破壞等活動。挪威於1940年遭納粹德國占領後，這裡也成為挪威地下反抗運動基地，在英挪之間來回秘密運送人員、武器和物資。魯納莊園位於蘇格蘭東北方薛特蘭（Shetland）群島，地處偏遠、人口稀少。

值得一提的是，英國與挪威2023年共同啟動並領導「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition），宗旨為透過提供訓練、船艦、設備及基礎設施，從長計議協助提升烏克蘭的海上作業與作戰能力，增進烏克蘭海軍與北約的協同行動能力。協助發展烏克蘭陸戰隊也是聯盟任務之一；英挪在聯盟成立之前，即曾合作訓練烏克蘭陸戰隊。

希利與桑德維克今天簽署協議後，曾一同訪視位於英格蘭南部的英國海軍重鎮朴茨茅斯（Portsmouth），了解援烏「海事能力聯盟」運作情形。