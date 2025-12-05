加薩反哈瑪斯部族領袖沙巴布身亡 以色列政策受挫

快訊

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導

哈瑪斯（Hamas）的巴勒斯坦武裝派系領袖沙巴布（YasserAbu Shabab）今天由其領導組織宣布身亡，他的死訊對以色列支持加薩各部族對抗哈瑪斯，無疑造成打擊。

路透社報導，貝都因族（Bedouin）部落首領沙巴布（Yasser Abu Shabab）在介入家庭糾紛時遭槍擊身亡，他所領導的「人民力量」（Popular Forces）今天對外發布這項消息。

沙巴布住在以色列控制的拉法（Rafah）。以哈戰爭期間，加薩（Gaza）湧現多個小型反哈瑪斯組織，其中以沙巴布所領導的最為知名。

沙巴布的死對哈瑪斯而言是利多，哈瑪斯一直將沙巴布視為通敵者，並下令所屬武裝人員擊斃或逮捕他。

沙巴布領導的「人民力量」發表聲明指出，沙巴布是在介入一起家庭糾紛時遭槍擊身亡，同時也駁斥有關哈瑪斯是事件幕後黑手的報導，稱報導「具誤導性質」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）6月曾承認武裝反對哈瑪斯的部族，但此後很少公布這類措施其它細節。

「人民力量」11月18日發布一段影片，片中數十名武裝分子接到其副手命令後，準備展開安全掃蕩「清除拉法的恐怖分子」，這顯然是指據稱藏匿當地的哈瑪斯武裝分子。

「人民力量」否認得到以色列支持，同時矢言繼承沙巴布路線，持續在加薩「打擊恐怖主義」。

包括以色列公共廣播公司（Kan）在內的以色列媒體，引述安全部門消息人士的話，率先報導沙巴布死訊。

以色列陸軍電台也引用消息人士的話指出，沙巴布在以色列南部索羅卡（Soroka）醫院因不明傷勢死亡。不過醫院方面否認曾經收治他。

以色列政府發言人拒絕評論；哈瑪斯在加薩的發言人亦表示，哈瑪斯對此不予置評。

沙巴布7月曾在華爾街日報表示，他的組織已在拉法地區建立自己的行政機構，敦促美國與阿拉伯國家承認並予以支持。

