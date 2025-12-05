川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普今天與盧安達及剛果民主共和國的總統簽署和平協議。然而民主剛果東部發生的最新暴力事件，令外界懷疑這份協議能否終結非洲歷時最長的戰爭之一。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天在華府接待民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）以及長期執政的盧安達總統卡加米（Paul Kagame）。川普表示，美國同時也與這兩國簽訂關鍵礦產協議。

川普在協議簽署儀式後表示：「我認為這會是個偉大的奇蹟。」這場儀式在舊稱美國和平研究所（USIP）的唐納．J．川普和平研究所（Donald J.Trump Institute of Peace）進行。

談到兩位非洲領袖，川普補充道：「他們花了很多時間彼此殺戮，現在他們將花費許多時間擁抱、牽手，並像其他國家一樣，善用美國的經濟機會。」

然而兩位非洲領袖的說法較為謹慎。現在民主剛果東部的戰鬥還在持續中，且最近幾週，當地武裝團體「3月23日運動」（M23）在面對民主剛果部隊時占了上風，而聯合國（UN）稱M23有盧安達在背後撐腰。

卡加米表示：「未來的道路必然有起伏，這一點毋庸置疑。」齊塞克迪則稱這是「一條新道路的起點、一條費力的道路」。

民主剛果東部衝突已持續數十年，造成數十萬人喪生。川普曾自豪宣稱1月重掌白宮以來已終結8場戰爭，其中就包括民主剛果的衝突。

川普今天還說，最新協議將為美國獲取兩國的關鍵礦產鋪路。動亂頻仍的民主剛果東部尤其蘊藏大量現代科技如電動車等所需的關鍵材料。

川普說：「我們會開採一些稀土，大家都會賺大錢。」

5個多月前，盧安達及民主剛果的外交部長也曾與川普會面，並宣布另一項終結衝突的協議。

相關新聞

美收緊H-1B簽證 拒「審查言論自由者」入境

路透報導，美國川普政府三日宣布，將強化對高技能人才申請Ｈ–一Ｂ簽證的審查。美國國務院一份內部備忘錄指出，任何涉及對言論自...

第二次打擊致幸存者死亡：美軍對委內瑞拉毒販行動是否構成戰爭罪？

（德國之聲中文網）美國海軍上將布拉德利（Frank Bradley）預期周四（12月4日）將向國會負責監管國家安全的議員提供機密簡報。 此次簡報正值關鍵的時刻：美軍在委內瑞拉附近國際水域針對可疑

紅毯相擁…俄羅斯總統普亭抵印度 莫迪罕見親自接機

俄羅斯總統普亭4日飛抵印度新德里，對印度展開為期2天的國是訪問。東道主印度總理莫迪親赴機場迎接。

全球瘧疾疫情惡化 WHO示警：2024年確診與死亡人數續增

世界衛生組織（WHO）今天表示，2024年全球死於瘧疾的人數增加，並示警確診人數和對既有治療方式產生抗藥性的案例也續增

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

英國一項今天公布的調查報告指出，俄羅斯總統普亭對2018年一名英國女性因毒害身亡負有「道德責任」。這起事件發生於一名前俄...

自俄烏戰爭後首次訪印 普亭發出怎樣的信號？

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭周四抵達印度進行為期兩天的訪問，這凸顯了莫斯科和新德里在近八十年地緣政治動蕩中始終保持的伙伴關係。這次普亭來訪是應印度總理莫迪的邀請，出席在印度首都舉行的第23屆印俄年

