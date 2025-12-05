第二次打擊致幸存者死亡：美軍對委內瑞拉毒販行動是否構成戰爭罪？

（德國之聲中文網）美國海軍上將布拉德利（Frank Bradley）預期周四（12月4日）將向國會負責監管國家安全的議員提供機密簡報。

此次簡報正值關鍵的時刻：美軍在委內瑞拉附近國際水域針對可疑毒販展開軍事行動，因其合法性而受到質疑。

發生了什麼？

白宮稱，國防部長赫格塞斯下令9月2日在加勒比海擊沉一艘船只，船上有11人。這是對委內瑞拉海岸可疑毒販展開的一系列軍事行動的首次。

《華盛頓郵報》日前報道稱，負責監管此次行動的指揮官下令進行了第二次打擊，以服從赫格塞斯下達的“殺滅所有人”的命令，導致兩名抓住受破壞船只的幸存者死亡。但白宮否認了這一報道。

盡管如此，有關這次軍事行動的事實仍不清楚。

赫格塞斯表示，他遠程即時觀看了第一次打擊的視頻，但沒有看到水中的幸存者，自己隨後前往參加另一個會議。數小時後，他表示，他得知了布拉德利上將下令第二次打擊。

美國總統特朗普表示，他不希望發生了第二次打擊，並表示他會調查此事。

赫格塞斯還表示，支持布拉德利對軍事行動的處理，“我們支持他”。

自9月2日以來，對可疑販毒船只進行的一系列軍事行動已造成80余人死亡。這些軍事行動正值特朗普政府加大對委內瑞拉總統馬杜羅施壓之際。

軍事行動合法嗎？

按照美國和國際法，殺死對他人不構成立即嚴重傷害威脅的可疑毒販屬於謀殺。然而，美國將這些行動定性為與販毒團伙的戰爭，稱其為武裝組織。

特朗普政府表示，這些販毒團伙對美國構成了迫在眉睫的威脅。

大赦國際等人權組織譴責這些行動是謀殺。一些法律專家也表示，販毒團伙不適用於國際上對於武裝組織的界定，這通常是指類似於基地組織這樣有能力展開持續性暴力襲擊、以推動其政治或意識形態目標的組織。

批評人士表示，界定為恐怖組織也不能提供軍事行動的合法性。美國對基地組織的打擊被視為合法，不是因為基地組織被定性為恐怖份子，而是因為國會授權打擊與九一一事件相關的組織。

美國國會有權宣戰，但並未就打擊販毒團伙提供相關授權。

即便打擊毒販船只的行動獲得了國會的授權，一些前軍事律師表示，9月2日行動中進行的第二次打擊仍違反了戰爭法，如果軍方在知情的情況下殺害幸存者，將構成戰爭罪。

