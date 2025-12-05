聽新聞
美收緊H-1B簽證 拒「審查言論自由者」入境

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
路透報導，政府對H-1B簽證將更嚴格審查，包括申請者審查過言論都可能成為拒發的理由。路透
路透報導，美國川普政府三日宣布，將強化對高技能人才申請Ｈ–一Ｂ簽證的審查。美國國務院一份內部備忘錄指出，任何涉及對言論自由進行「審查」的人，都應被列入拒簽考量。

Ｈ–一Ｂ簽證允許美國雇主在專業領域聘用外國勞工，對科技公司至關重要。但據報導，這份二日發送至全球美國使館的電報，指示領事官員審查Ｈ–一Ｂ申請人及隨行家屬的履歷或領英資料，查看他們是否曾從事包括假訊息、錯誤資訊、內容審核、事實查核、合規或線上安全等工作的領域。

電報指出，「如果發現申請人曾負責或共謀審查在美國受保障的言論」，領事官員應「正式認定其不具資格」。

電報同時寫到，所有簽證申請人均受此政策約束，但鑑於Ｈ–一Ｂ申請人經常在科技業工作，包括在參與壓制受保護言論的社群媒體或金融服務公司，因此要求對Ｈ–一Ｂ申請人進行更嚴格的審查。強調：「必須徹底調查他們的就業歷史，確保其未參與此類活動。」新規定適用於首次申請者和續簽者。

路透指出，加強Ｈ–一Ｂ簽證審查的細節，包括重點關注是否涉及言論審查與言論自由，過去從未曝光。國務院對有關電報內容的詢問未予回應。

川普政府已將「言論自由」視為外交政策重點之一，特別認為保守派聲音在網路上遭到壓制。

美國 言論自由 簽證 川普 外交政策 社群媒體 履歷

