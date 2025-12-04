快訊

陸軍馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟因花光薪水積蓄抖內直播主

紅毯相擁…俄羅斯總統普亭抵印度 莫迪罕見親自接機

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
俄羅斯總統普亭4、5兩天國是訪問印度。4日印度新德里「責任大道」的1盞路燈掛起印（左）、俄（右）兩國旗。法新社
俄羅斯總統普亭4、5兩天國是訪問印度。4日印度新德里「責任大道」的1盞路燈掛起印（左）、俄（右）兩國旗。法新社

俄羅斯總統普亭4日飛抵印度新德里，對印度展開為期2天的國是訪問。東道主印度總理莫迪親赴機場迎接。

這是自2022年2月俄國侵烏以來，普亭首次訪印會晤其「老友」莫迪。普亭步下專機後，2人在紅毯上相擁。

路透4日報導說，莫迪親赴機場歡迎普亭的動作很罕見，來訪的外國領袖，通常由資深的印度部長級官員在機場接待。

普亭上次訪印是俄烏開戰前的2021年，莫迪則於去年訪俄。2人9月在中國大陸舉行的上合組織（SCO）峰會中短暫會面。

普亭此行由幾位高官陪同，並率領1支龐大的俄國企業家代表團。而除了能源及國防領域，俄印還尋求擴大雙邊經濟關係。

莫迪4日將在1場私人晚宴中作東，2位領袖5日將舉行峰會。

普亭 莫迪 印度

延伸閱讀

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

自俄烏戰爭後首次訪印 普亭發出怎樣的信號？

不滿美版俄烏停戰計畫被修改 普亭：若歐挑事準備開戰

要求新手機預先安裝政府App掀反彈 印度撤銷命令

相關新聞

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微...

紅毯相擁…俄羅斯總統普亭抵印度 莫迪罕見親自接機

俄羅斯總統普亭4日飛抵印度新德里，對印度展開為期2天的國是訪問。東道主印度總理莫迪親赴機場迎接。

全球瘧疾疫情惡化 WHO示警：2024年確診與死亡人數續增

世界衛生組織（WHO）今天表示，2024年全球死於瘧疾的人數增加，並示警確診人數和對既有治療方式產生抗藥性的案例也續增

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

英國一項今天公布的調查報告指出，俄羅斯總統普亭對2018年一名英國女性因毒害身亡負有「道德責任」。這起事件發生於一名前俄...

自俄烏戰爭後首次訪印 普亭發出怎樣的信號？

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭周四抵達印度進行為期兩天的訪問，這凸顯了莫斯科和新德里在近八十年地緣政治動蕩中始終保持的伙伴關係。這次普亭來訪是應印度總理莫迪的邀請，出席在印度首都舉行的第23屆印俄年

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞，這兩名挺台候選人票數仍相當接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。