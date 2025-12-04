紅毯相擁…俄羅斯總統普亭抵印度 莫迪罕見親自接機
俄羅斯總統普亭4日飛抵印度新德里，對印度展開為期2天的國是訪問。東道主印度總理莫迪親赴機場迎接。
這是自2022年2月俄國侵烏以來，普亭首次訪印會晤其「老友」莫迪。普亭步下專機後，2人在紅毯上相擁。
路透4日報導說，莫迪親赴機場歡迎普亭的動作很罕見，來訪的外國領袖，通常由資深的印度部長級官員在機場接待。
普亭上次訪印是俄烏開戰前的2021年，莫迪則於去年訪俄。2人9月在中國大陸舉行的上合組織（SCO）峰會中短暫會面。
普亭此行由幾位高官陪同，並率領1支龐大的俄國企業家代表團。而除了能源及國防領域，俄印還尋求擴大雙邊經濟關係。
莫迪4日將在1場私人晚宴中作東，2位領袖5日將舉行峰會。
