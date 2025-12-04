快訊

陸軍馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟因花光薪水積蓄抖內直播主

全球瘧疾疫情惡化 WHO示警：2024年確診與死亡人數續增

中央社／ 日內瓦4日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，2024年全球死於瘧疾的人數增加，並示警確診人數和對既有治療方式產生抗藥性的案例也續增。

法新社報導，全球2024年總計通報約2億8200萬瘧疾確診病例和61萬人死亡，都比2023年稍微增加，凸顯這個病媒蚊傳播的疾病仍是嚴重的全球公衛議題。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，死亡和確診數增加以及美國削減金援，「對過去20年取得的進展構成威脅」。

不過他強調：「這些挑戰並非無法克服。只要受影響最嚴重國家領導層發揮作用，並對此投資相關領域，全球仍有機會實現消滅瘧疾的願景。」

非洲目前仍是受瘧疾影響最嚴重的區域，確診案例占全球94%、死亡人數占比達95%；5歲以下兒童占死亡人數高達75%。

過去幾年的防治瘧疾進展停頓，特別是因為受到氣候變遷、區域衝突增加、患者對既有治療方式產生抗藥性所影響。

WHO瘧疾與被忽視熱帶疾病部門主管恩加米傑（Daniel Ngamije）表示應對瘧疾的計畫經費匱乏，導致情況更加惡化。

瘧疾 確診 死亡

延伸閱讀

柯南一直在犯法！醫師：毛利小五郎可能「藥物成癮」還產生抗藥性

南部掀科技熱…2024年鴻海平均年薪行情出爐 這時到職最好

氣候危機也是健康危機 調適計畫刻不容緩

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

相關新聞

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微...

紅毯相擁…俄羅斯總統普亭抵印度 莫迪罕見親自接機

俄羅斯總統普亭4日飛抵印度新德里，對印度展開為期2天的國是訪問。東道主印度總理莫迪親赴機場迎接。

全球瘧疾疫情惡化 WHO示警：2024年確診與死亡人數續增

世界衛生組織（WHO）今天表示，2024年全球死於瘧疾的人數增加，並示警確診人數和對既有治療方式產生抗藥性的案例也續增

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

英國一項今天公布的調查報告指出，俄羅斯總統普亭對2018年一名英國女性因毒害身亡負有「道德責任」。這起事件發生於一名前俄...

自俄烏戰爭後首次訪印 普亭發出怎樣的信號？

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭周四抵達印度進行為期兩天的訪問，這凸顯了莫斯科和新德里在近八十年地緣政治動蕩中始終保持的伙伴關係。這次普亭來訪是應印度總理莫迪的邀請，出席在印度首都舉行的第23屆印俄年

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞，這兩名挺台候選人票數仍相當接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。