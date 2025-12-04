全球瘧疾疫情惡化 WHO示警：2024年確診與死亡人數續增

世界衛生組織（WHO）今天表示，2024年全球死於瘧疾的人數增加，並示警確診人數和對既有治療方式產生抗藥性的案例也續增。

法新社報導，全球2024年總計通報約2億8200萬瘧疾確診病例和61萬人死亡，都比2023年稍微增加，凸顯這個病媒蚊傳播的疾病仍是嚴重的全球公衛議題。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，死亡和確診數增加以及美國削減金援，「對過去20年取得的進展構成威脅」。

不過他強調：「這些挑戰並非無法克服。只要受影響最嚴重國家領導層發揮作用，並對此投資相關領域，全球仍有機會實現消滅瘧疾的願景。」

非洲目前仍是受瘧疾影響最嚴重的區域，確診案例占全球94%、死亡人數占比達95%；5歲以下兒童占死亡人數高達75%。

過去幾年的防治瘧疾進展停頓，特別是因為受到氣候變遷、區域衝突增加、患者對既有治療方式產生抗藥性所影響。

WHO瘧疾與被忽視熱帶疾病部門主管恩加米傑（Daniel Ngamije）表示應對瘧疾的計畫經費匱乏，導致情況更加惡化。