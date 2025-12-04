時隔12年法國再出現2起MERS病例 患者曾跟團旅遊中東
法國衛生部今天表示，境內發現2起中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）病例，已予以隔離，2人曾參加旅行團前往阿拉伯半島；法國上回出現MERS病例則在2013年有2例。
法新社報導，MERS是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的變種，致死率更高但傳染力較低。MERS病毒據信來自蝙蝠，但人類通常經由駱駝感染，其症狀與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）類似，包括發燒、咳嗽及呼吸困難。
根據歐洲疾病預防管制中心（European Centre forDisease Prevention and Control，ECDC）的資料，2012年至今年11月全球共通報過2640起MERS病例，大多在沙烏地阿拉伯，其中有958例死亡。
法國衛生部在今晚發布的聲明中說，MERS人傳人「罕見」，但仍可能透過直接或間接接觸傳染，例如透過飛沫及偶爾經由空氣傳播。
法國衛生部表示，這2名MERS患者目前情況「穩定」，當局已採取管理措施以降低傳染風險，包括疫調、保持社交距離、篩檢、隔離及對即使輕微症狀也採取應循程序，目前未發現次級感染病例，旅遊團其他成員也持續受監測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言