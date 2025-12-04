英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

英國一項今天公布的調查報告指出，俄羅斯總統普亭對2018年一名英國女性因毒害身亡負有「道德責任」。這起事件發生於一名前俄羅斯雙面間諜在英格蘭遭到暗殺未遂後。

法新社報導，根據調查報告，時年44歲的史特格斯（Dawn Sturgess）於2018年7月因接觸到神經毒劑諾維喬克（Novichok）致死，那是在普亭（Vladimir Putin）授權對前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）進行毒殺攻擊4個月後發生的。

報告指出：「除了原先鎖定目標斯克里帕爾之外，其他人可能遇害或受傷的風險是完全可以預見的。」

英國今天指出，在調查確認俄羅斯是2018年造成史特格斯死亡的神經毒劑攻擊事件的幕後黑手後，已經召見俄羅斯大使，要求莫斯科針對「持續展開敵對行動」作出回應。

英國外交部同時表示，調查報告公布後，英國也對俄羅斯軍事情報局（GRU）「從整體上」實施制裁。