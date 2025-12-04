宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微差距領先自由黨候選人納斯拉亞。

最新計票結果顯示，阿斯夫拉取得40.05%的選票，領先納斯拉亞約8000票，後者得票率為39.75%。執政黨自由重建黨候選人蒙卡達則以大幅差距落居第三。

自11月30日大選開始計票以來，納斯拉亞與阿斯夫拉一直陷入拉鋸，差距極小。在3日開票進度為79.60%時，納斯拉亞一度領先約16000票，當時他表示，「結果還需要幾天才能出來，我請大家保持冷靜和耐心」。

宏都拉斯總統選舉只進行一輪投票，得票最多者即獲勝，不論差距多小，也不需取得絕對多數。阿斯夫拉和納斯拉亞兩人都主張和中國斷交，恢復與台灣邦交。