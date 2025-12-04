快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

聯合報／ 國際中心／即時報導
媒體記者2日在宏都拉斯首都德古西加巴的選委會開票中心關注開票進度。法新社
媒體記者2日在宏都拉斯首都德古西加巴的選委會開票中心關注開票進度。法新社

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微差距領先自由黨候選人納斯拉亞。

最新計票結果顯示，阿斯夫拉取得40.05%的選票，領先納斯拉亞約8000票，後者得票率為39.75%。執政黨自由重建黨候選人蒙卡達則以大幅差距落居第三。

自11月30日大選開始計票以來，納斯拉亞與阿斯夫拉一直陷入拉鋸，差距極小。在3日開票進度為79.60%時，納斯拉亞一度領先約16000票，當時他表示，「結果還需要幾天才能出來，我請大家保持冷靜和耐心」。

宏都拉斯總統選舉只進行一輪投票，得票最多者即獲勝，不論差距多小，也不需取得絕對多數。阿斯夫拉和納斯拉亞兩人都主張和中國斷交，恢復與台灣邦交。

大選 宏都拉斯 川普

延伸閱讀

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

川普特赦葉南德茲引發政壇震盪 影響宏都拉斯大選

川普要重申拉丁美洲勢力範圍

宏都拉斯大選開票近8成 親台候選人納斯拉亞微幅領先

相關新聞

路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微...

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞，這兩名挺台候選人票數仍相當接...

媒體：川普政府暫停制裁中國大陸國安部 以免影響貿易停火

（德國之聲中文網）據《金融時報》12月4日引述知情人士稱，美國暫停因「鹽台風」間諜活動對中國國安部實施制裁，以避免川習會達成的貿易「休戰」受到威脅。 報導引述幾名美國官員以及知情人士稱，美國政府

普亭將與莫迪會晤 印度向俄羅斯租核動力潛艦

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今晚將抵達新德里，明天與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面；兩...

英國有華語教材稱「台灣是中國大陸一省」 疑與孔院有關

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，受英國政府預算支持、授課對象為中學生的「中文培優」計畫，部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。