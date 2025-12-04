快訊

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

中央社／ 德古西加巴4日綜合外電報導
宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉(圖)以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞。（美聯社）
宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉(圖)以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞。（美聯社）

宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞，這兩名挺台候選人票數仍相當接近，目前計票工作已完成84.52%。

宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）與路透社引述全國選舉委員會（CNE）持續更新資料報導，截至當地時間今天上午的計票結果顯示，隸屬右派在野「國家黨」（PN）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）拿到108萬3621票、以40.05%得票率暫時領先。

同樣挺台的中間偏右在野「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）獲得107萬5313票，以得票率39.75%緊追在後，他和阿斯夫拉目前相差8000多票。

執政的左派「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）獲得51萬8778票位列第三、得票率19.17%，大幅落後前兩名候選人。

現年67歲的阿斯夫拉是建築業大亨，也是宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長；72歲的納斯拉亞是電視名嘴，60歲的蒙卡達則是律師。

截至昨天深夜暫居第一的納斯拉亞在社群平台X發布影片表示，「計票結果還需要幾天才會出爐，請大家保持冷靜和耐心」。

宏都拉斯總統大選自11月30日登場和開票以來，納斯拉亞與阿斯夫拉得票數一直相當接近，兩人先前一度互相領先對方。

宏國大選採一輪投票決勝負，即使票數差距很小或未取得絕對多數，候選人僅須拿下最高票即可勝選。

今天開票進入第五天，全國選舉委員會將昨天計票二度暫停歸咎於承包計票系統服務的業者。

宏都拉斯這次大選受各界密切注意，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府2023年與台灣斷交轉與北京建交。

美國總統川普（Donald Trump）日前揚言若阿斯夫拉落敗，美國將削減對宏都拉斯的援助，他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果他（阿斯夫拉）沒贏，美國就不會再把錢投入無底洞了。」

路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微...

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞，這兩名挺台候選人票數仍相當接...

媒體：川普政府暫停制裁中國大陸國安部 以免影響貿易停火

（德國之聲中文網）據《金融時報》12月4日引述知情人士稱，美國暫停因「鹽台風」間諜活動對中國國安部實施制裁，以避免川習會達成的貿易「休戰」受到威脅。 報導引述幾名美國官員以及知情人士稱，美國政府

普亭將與莫迪會晤 印度向俄羅斯租核動力潛艦

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今晚將抵達新德里，明天與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面；兩...

英國有華語教材稱「台灣是中國大陸一省」 疑與孔院有關

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，受英國政府預算支持、授課對象為中學生的「中文培優」計畫，部...

