普亭將與莫迪會晤 印度向俄羅斯租核動力潛艦
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今晚將抵達新德里，明天與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面；兩國已談妥一筆交易，印度將支付20億美元（約新台幣626.06億元）向俄羅斯租用一艘核動力潛艦。
新德里電視台（NDTV）報導，知情人士透露，由於費用問題一直談不攏，印度向俄羅斯租用潛艦的計畫始終沒有下文，經過近10年的談判，終於在這次普亭到印度與莫迪會面前，敲定了這項合作。
報導引述消息來源表示，印度已經與俄羅斯達成協議，印度官員11月時也曾造訪俄國船廠，確認交船進度，接下來預計會在兩年內獲得俄方的核動力潛艦。由於這項談判是在檯面下運作的，因此消息來源皆要求匿名。
根據印度外交部提供資料，普亭將於今晚抵達印度，明天與莫迪見面，進行相關行程後，隨即在明晚離開。
這是俄烏戰爭開打後，普亭首次到印度進行國是訪問，預計他將和莫迪討論兩國在國防、能源上的合作。
報導提到，印度輸往美國的商品，被課徵50%的高額關稅，在這樣的困境下，莫迪政府一方面藉由與美方進行談判，試圖讓關稅降低下來；另一方面，印度也在近期強化了與俄羅斯、中國間的關係，企圖減少美國關稅問題帶來的衝擊。
今日印度（India Today）報導表示，印度是為了訓練海軍，向俄羅斯租借了這艘潛艦，租期據悉為10年，由於出發點是訓練人員，所以那艘潛艦依約不能用來參與作戰。
印度與俄羅斯達成的協議，除了潛艦租借，還包括維護和後勤支援在內。
印度目前有17艘潛艦，且為了增加其海上核威懾力，也正積極推動核動力潛艦國造計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言