普亭將與莫迪會晤 印度向俄羅斯租核動力潛艦

中央社／ 新德里4日專電
俄羅斯總統普亭（右）今晚將抵達新德里，明天與印度總理莫迪（左）會面。歐新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今晚將抵達新德里，明天與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面；兩國已談妥一筆交易，印度將支付20億美元（約新台幣626.06億元）向俄羅斯租用一艘核動力潛艦。

新德里電視台（NDTV）報導，知情人士透露，由於費用問題一直談不攏，印度向俄羅斯租用潛艦的計畫始終沒有下文，經過近10年的談判，終於在這次普亭到印度與莫迪會面前，敲定了這項合作。

報導引述消息來源表示，印度已經與俄羅斯達成協議，印度官員11月時也曾造訪俄國船廠，確認交船進度，接下來預計會在兩年內獲得俄方的核動力潛艦。由於這項談判是在檯面下運作的，因此消息來源皆要求匿名。

根據印度外交部提供資料，普亭將於今晚抵達印度，明天與莫迪見面，進行相關行程後，隨即在明晚離開。

這是俄烏戰爭開打後，普亭首次到印度進行國是訪問，預計他將和莫迪討論兩國在國防、能源上的合作。

報導提到，印度輸往美國的商品，被課徵50%的高額關稅，在這樣的困境下，莫迪政府一方面藉由與美方進行談判，試圖讓關稅降低下來；另一方面，印度也在近期強化了與俄羅斯、中國間的關係，企圖減少美國關稅問題帶來的衝擊。

今日印度（India Today）報導表示，印度是為了訓練海軍，向俄羅斯租借了這艘潛艦，租期據悉為10年，由於出發點是訓練人員，所以那艘潛艦依約不能用來參與作戰。

印度與俄羅斯達成的協議，除了潛艦租借，還包括維護和後勤支援在內。

印度目前有17艘潛艦，且為了增加其海上核威懾力，也正積極推動核動力潛艦國造計畫。

