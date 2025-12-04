日韓穿梭外交 日媒：高市擬2026年1月與李在明會談

共同社今天引述多位日本及南韓外交消息人士的說法，日本首相高市早苗已經在協調，明年1月中旬於她的家鄉奈良縣與南韓總統李在明舉行會談。

共同社報導指出，這是日韓領袖互訪的「穿梭外交」一環，高市早苗希望透過在家鄉款待李在明來建立密切關係。

高市早苗10月底在南韓舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間首次跟李在明會談，高市於會談後透露，兩人就「日韓關係」及「日韓美三方關係」合作的重要性達成一致意見，這部分非常有意義。

她還提到，兩人於會談中也確認要積極推動穿梭外交，下次將由李在明訪日，日韓政府會密切溝通，確保合作順利推進。

當時李在明回應，他完全認同韓日關係的重要性，並說依照穿梭外交安排，下次將由他訪問日本，希望能在地方城市會面。