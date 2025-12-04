快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

日韓穿梭外交 日媒：高市擬2026年1月與李在明會談

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本首相高市早苗。（路透資料照）
日本首相高市早苗。（路透資料照）

共同社今天引述多位日本及南韓外交消息人士的說法，日本首相高市早苗已經在協調，明年1月中旬於她的家鄉奈良縣與南韓總統李在明舉行會談。

共同社報導指出，這是日韓領袖互訪的「穿梭外交」一環，高市早苗希望透過在家鄉款待李在明來建立密切關係。

高市早苗10月底在南韓舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間首次跟李在明會談，高市於會談後透露，兩人就「日韓關係」及「日韓美三方關係」合作的重要性達成一致意見，這部分非常有意義。

她還提到，兩人於會談中也確認要積極推動穿梭外交，下次將由李在明訪日，日韓政府會密切溝通，確保合作順利推進。

當時李在明回應，他完全認同韓日關係的重要性，並說依照穿梭外交安排，下次將由他訪問日本，希望能在地方城市會面。

李在明 日韓 外交 高市早苗 APEC

延伸閱讀

中國大陸喊卡日藝人演出 高市早苗宣布「支持創作拓展海外」

高市早苗援引「日中聯合聲明」指立場未變 北京不埋單要她「做這事」

新聞中的公民與社會／韓明年國防預算增8.2%、投資尖端科技 體現國際關係何種特質？

藍批綠自我轉譯高市早苗原話 盼局勢升溫帶來政治紅利

相關新聞

路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微...

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞，這兩名挺台候選人票數仍相當接...

媒體：川普政府暫停制裁中國大陸國安部 以免影響貿易停火

（德國之聲中文網）據《金融時報》12月4日引述知情人士稱，美國暫停因「鹽台風」間諜活動對中國國安部實施制裁，以避免川習會達成的貿易「休戰」受到威脅。 報導引述幾名美國官員以及知情人士稱，美國政府

普亭將與莫迪會晤 印度向俄羅斯租核動力潛艦

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今晚將抵達新德里，明天與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面；兩...

英國有華語教材稱「台灣是中國大陸一省」 疑與孔院有關

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，受英國政府預算支持、授課對象為中學生的「中文培優」計畫，部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。