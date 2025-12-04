媒體：川普政府暫停制裁中國大陸國安部 以免影響貿易停火

（德國之聲中文網）據《金融時報》12月4日引述知情人士稱，美國暫停因「鹽台風」間諜活動對中國國安部實施制裁，以避免川習會達成的貿易「休戰」受到威脅。

報導引述幾名美國官員以及知情人士稱，美國政府也將避免對中國實施新的出口管制。

川普和習近平10月在南韓會晤，雙方達成貿易停火協議。

《金融時報》引述知情人士稱，川普政府的對華政策已經轉向確保「穩定」，直到美國降低在稀土方面對中國的依賴。此外，川普也不希望明年4月訪華受到影響。但報導稱，暫停實施制裁，這引起了美國對華鷹派的不滿，認為川普不應因貿易協議而犧牲國家安全。

今年8月，美國聯邦調查局（FBI）與德國等共13個國家共同發布一份公告，稱在至少80個國家發現可疑中國「鹽台風」間諜活動。

德國憲法保護局在新聞稿中寫道，「鹽台風」間諜行動主要攻擊電信行業目標，尤其是電信基礎設施。「鹽台風」是一個構成復雜的間諜組織，別名GhostEmperor和FamousSparrow，活動範圍遍布全球。

德國聯邦信息技術安全局（BSI）當時表示，尚未發現「鹽台風」間諜在德國開展任何成功的活動。

（綜合報導）

