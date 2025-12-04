快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

媒體：川普政府暫停制裁中國大陸國安部 以免影響貿易停火

德國之聲／ 德國之聲
川普和習近平10月在南韓會晤，雙方達成貿易停火協議。（路透）
川普和習近平10月在南韓會晤，雙方達成貿易停火協議。（路透）

（德國之聲中文網）據《金融時報》12月4日引述知情人士稱，美國暫停因「鹽台風」間諜活動對中國國安部實施制裁，以避免川習會達成的貿易「休戰」受到威脅。

報導引述幾名美國官員以及知情人士稱，美國政府也將避免對中國實施新的出口管制。

川普習近平10月在南韓會晤，雙方達成貿易停火協議。

《金融時報》引述知情人士稱，川普政府的對華政策已經轉向確保「穩定」，直到美國降低在稀土方面對中國的依賴。此外，川普也不希望明年4月訪華受到影響。但報導稱，暫停實施制裁，這引起了美國對華鷹派的不滿，認為川普不應因貿易協議而犧牲國家安全

今年8月，美國聯邦調查局（FBI）與德國等共13個國家共同發布一份公告，稱在至少80個國家發現可疑中國「鹽台風」間諜活動。

德國憲法保護局在新聞稿中寫道，「鹽台風」間諜行動主要攻擊電信行業目標，尤其是電信基礎設施。「鹽台風」是一個構成復雜的間諜組織，別名GhostEmperor和FamousSparrow，活動範圍遍布全球。

德國聯邦信息技術安全局（BSI）當時表示，尚未發現「鹽台風」間諜在德國開展任何成功的活動。

（綜合報導）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

川普 國家安全 基礎設施 習近平 貿易協議

延伸閱讀

年初曾遭下令解散 美國和平研究所今以川普命名

川普特赦葉南德茲引發政壇震盪 影響宏都拉斯大選

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

川普看上日本輕型車 已授權運輸部批准生產！美日汽車貿易談判現新籌碼？

相關新聞

路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

路透報導，宏都拉斯總統大選開票進入第五天，根據4日一早開出的84.4%選票，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以些微...

宏都拉斯大選計票第5天 挺台候選人阿斯夫拉再超前

宏都拉斯總統大選計票進入第5天，國家黨候選人阿斯夫拉以微幅差距再度領先自由黨候選人納斯拉亞，這兩名挺台候選人票數仍相當接...

媒體：川普政府暫停制裁中國大陸國安部 以免影響貿易停火

（德國之聲中文網）據《金融時報》12月4日引述知情人士稱，美國暫停因「鹽台風」間諜活動對中國國安部實施制裁，以避免川習會達成的貿易「休戰」受到威脅。 報導引述幾名美國官員以及知情人士稱，美國政府

普亭將與莫迪會晤 印度向俄羅斯租核動力潛艦

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今晚將抵達新德里，明天與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面；兩...

英國有華語教材稱「台灣是中國大陸一省」 疑與孔院有關

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，受英國政府預算支持、授課對象為中學生的「中文培優」計畫，部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。