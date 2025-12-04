快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

歐盟加強農業競爭力 就NGT基改作物規範達成協議

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導

歐洲議會與歐洲聯盟各國就所謂「新基因組技術」（New GenomicTechnique，NGT）作物規範達成協議。歐洲主要農會支持這類作物來抵抗氣候變遷衝擊及減少肥料農藥用量。

法新社報導，傳統基因改造生物（geneticallymodified organism，GMO）技術是將某種生物的遺傳物質加入另種生物來生成混合物，NGT則是利用基因編輯來將生物的DNA（去氧核醣核酸）進行一小部分添加、移除或改變。

無論GMO或NGT在歐洲聯盟（EU）都有反對聲音，擔心對環境或食物鏈帶來無法預期的衝擊。支持者NGT的人則說，有些NGT只是讓原本可能自然發生或經由傳統雜交方式產生的基因改變加速出現。

歐盟理事會（European Council）與歐洲議會（European Parliament）今晚發布聯合聲明表示，為了替NGT作物建立法律架構，雙方已就一系列相關規則達成初步協議。

由於美國和中國皆已許可NGT作物，歐洲主要農會傘狀組織Copa Cogeca與幾家種子大公司都曾呼籲簡化相關規則，以提升歐洲競爭力。

歐盟理事會與歐洲議會的聲明也說：「這項規範行動旨在提升農食業競爭力、確保歐洲業者有公平的競爭環境，同時強化（歐盟）糧食安全、降低對外依賴。」

基因 歐洲議會 歐盟 農會 食安

延伸閱讀

BMW設2035減碳新目標 歐盟燃油車禁令傳有轉圜

歐盟態度轉向？ 2035 不全面封殺燃油車 內燃機在條件限制下續命！

挪用凍俄資產援烏 歐盟縮減規模盼化消阻力

歐盟將投入1093億支持關鍵原物料供應 降低對中依賴風險

相關新聞

路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。

酷澎個資外洩被罵「雙標」偏心台灣 罔顧南韓市場…但台用戶仍不放心

國際電商巨擘酷澎（Coupang）日前爆出大規模個資外洩事件，引起用戶恐慌，但傳出該公司優先提供台灣用戶保護，卻放任核心...

戒嚴風波未平 南韓內亂案特檢組以偽證罪追加起訴尹錫悅

負責調查去年南韓12月3日戒嚴風波的內亂特別檢察組，今天以偽證罪追加起訴前總統尹錫悅，主因是在前國務總理韓悳洙的庭審中，...

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

路透4日引述根據4名消息人士及其審閱的情報報告指出，中國正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最...

空巴會步上波音後塵？A320系列召修後又證實鑲板有問題

全球兩大飛機製造巨頭之一，來自歐洲的空中巴士（Airbus）於2025年12月1日發布消息，指出其在2日的11月28日前向全球召修的A320客機機隊，已成功完成大規模的預防性修正措施，修復可能影響飛行控制的軟體故障。此次緊急召回牽涉超過350家航空公司，影響約6,000架飛機，是空巴歷史上最大規模的緊急召回行動，然而在召修陸續完成後，卻又發生A320因機身鑲板品質問題而延遲交付，空巴在12月2日證實，最多有628架飛機可能受影響。

向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

每日郵報(Daily News)2日報導，消息人士透露，川普總統為了向中國國家主席習近平示好，正在放緩打擊中國力道；至少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。