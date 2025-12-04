快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

戒嚴風波未平 南韓內亂案特檢組以偽證罪追加起訴尹錫悅

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
南韓內亂特別檢察組今天以偽證罪追加起訴前總統尹錫悅；圖為尹錫悅9月26日出席審判。(歐新社)
南韓內亂特別檢察組今天以偽證罪追加起訴前總統尹錫悅；圖為尹錫悅9月26日出席審判。(歐新社)

負責調查去年南韓12月3日戒嚴風波的內亂特別檢察組，今天以偽證罪追加起訴前總統尹錫悅，主因是在前國務總理韓悳洙的庭審中，尹錫悅涉在法庭上做出與事實不符的虛假證詞。

根據韓聯社今天報導，內亂特檢組表示，尹錫悅在上個月以證人身分出席韓悳洙的庭審時，特檢方問尹錫悅，在去年宣布緊急戒嚴之前，韓悳洙是否曾建議要為了確保合法形式而召開國務會議。

當時尹錫悅在法庭上反駁說：「國務委員又不是玩偶，你這個問題帶有太多意圖。」

不過特檢組認為，尹錫悅原本並無意召開國務會議，是收到韓悳洙提出為「打造合法形式」的建議後才臨時決定召開，因此特檢組認定尹錫悅的證詞屬虛假。

特檢組表示，尹錫悅一開始只召了6名國務委員，「如果原本就打算召開國務會議，不可能只叫這麼少人」。

特檢組指出，因為接受韓悳洙的建議才補開國務會議，導致原本預計在晚上10時發布的戒嚴也延後。

另外，內亂特檢組今天也針對戒嚴後續文件的製作疑點，以偽造公文、違反「總統記錄物管理法」等罪名，起訴前總統辦公室秘書室長姜義求，包括事後製作及銷毀文件等，全部納入指控。

特檢組也起訴了前南韓政策放送院長李銀雨，還有前總統警護處長朴鍾俊、前警護處次長金成勳與前警護本部長李光祐（音譯）等人。

尹錫悅 內亂 南韓 緊急戒嚴

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／韓明年國防預算增8.2%、投資尖端科技 體現國際關係何種特質？

南韓電子入境卡列「CHINA（TAIWAN）」 陳冠廷：台灣主權獨立

主打「韓劇式約會」！聖保羅韓國男友網站爆爭議

駐韓記者的尹錫悅戒嚴風暴周年回顧 ：南韓如何《超越戒嚴與內亂》

相關新聞

路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。

酷澎個資外洩被罵「雙標」偏心台灣 罔顧南韓市場…但台用戶仍不放心

國際電商巨擘酷澎（Coupang）日前爆出大規模個資外洩事件，引起用戶恐慌，但傳出該公司優先提供台灣用戶保護，卻放任核心...

戒嚴風波未平 南韓內亂案特檢組以偽證罪追加起訴尹錫悅

負責調查去年南韓12月3日戒嚴風波的內亂特別檢察組，今天以偽證罪追加起訴前總統尹錫悅，主因是在前國務總理韓悳洙的庭審中，...

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

路透4日引述根據4名消息人士及其審閱的情報報告指出，中國正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最...

空巴會步上波音後塵？A320系列召修後又證實鑲板有問題

全球兩大飛機製造巨頭之一，來自歐洲的空中巴士（Airbus）於2025年12月1日發布消息，指出其在2日的11月28日前向全球召修的A320客機機隊，已成功完成大規模的預防性修正措施，修復可能影響飛行控制的軟體故障。此次緊急召回牽涉超過350家航空公司，影響約6,000架飛機，是空巴歷史上最大規模的緊急召回行動，然而在召修陸續完成後，卻又發生A320因機身鑲板品質問題而延遲交付，空巴在12月2日證實，最多有628架飛機可能受影響。

向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

每日郵報(Daily News)2日報導，消息人士透露，川普總統為了向中國國家主席習近平示好，正在放緩打擊中國力道；至少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。