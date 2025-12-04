戒嚴風波未平 南韓內亂案特檢組以偽證罪追加起訴尹錫悅

負責調查去年南韓12月3日戒嚴風波的內亂特別檢察組，今天以偽證罪追加起訴前總統尹錫悅，主因是在前國務總理韓悳洙的庭審中，尹錫悅涉在法庭上做出與事實不符的虛假證詞。

根據韓聯社今天報導，內亂特檢組表示，尹錫悅在上個月以證人身分出席韓悳洙的庭審時，特檢方問尹錫悅，在去年宣布緊急戒嚴之前，韓悳洙是否曾建議要為了確保合法形式而召開國務會議。

當時尹錫悅在法庭上反駁說：「國務委員又不是玩偶，你這個問題帶有太多意圖。」

不過特檢組認為，尹錫悅原本並無意召開國務會議，是收到韓悳洙提出為「打造合法形式」的建議後才臨時決定召開，因此特檢組認定尹錫悅的證詞屬虛假。

特檢組表示，尹錫悅一開始只召了6名國務委員，「如果原本就打算召開國務會議，不可能只叫這麼少人」。

特檢組指出，因為接受韓悳洙的建議才補開國務會議，導致原本預計在晚上10時發布的戒嚴也延後。

另外，內亂特檢組今天也針對戒嚴後續文件的製作疑點，以偽造公文、違反「總統記錄物管理法」等罪名，起訴前總統辦公室秘書室長姜義求，包括事後製作及銷毀文件等，全部納入指控。

特檢組也起訴了前南韓政策放送院長李銀雨，還有前總統警護處長朴鍾俊、前警護處次長金成勳與前警護本部長李光祐（音譯）等人。