戒嚴風波未平 南韓內亂案特檢組以偽證罪追加起訴尹錫悅
負責調查去年南韓12月3日戒嚴風波的內亂特別檢察組，今天以偽證罪追加起訴前總統尹錫悅，主因是在前國務總理韓悳洙的庭審中，尹錫悅涉在法庭上做出與事實不符的虛假證詞。
根據韓聯社今天報導，內亂特檢組表示，尹錫悅在上個月以證人身分出席韓悳洙的庭審時，特檢方問尹錫悅，在去年宣布緊急戒嚴之前，韓悳洙是否曾建議要為了確保合法形式而召開國務會議。
當時尹錫悅在法庭上反駁說：「國務委員又不是玩偶，你這個問題帶有太多意圖。」
不過特檢組認為，尹錫悅原本並無意召開國務會議，是收到韓悳洙提出為「打造合法形式」的建議後才臨時決定召開，因此特檢組認定尹錫悅的證詞屬虛假。
特檢組表示，尹錫悅一開始只召了6名國務委員，「如果原本就打算召開國務會議，不可能只叫這麼少人」。
特檢組指出，因為接受韓悳洙的建議才補開國務會議，導致原本預計在晚上10時發布的戒嚴也延後。
另外，內亂特檢組今天也針對戒嚴後續文件的製作疑點，以偽造公文、違反「總統記錄物管理法」等罪名，起訴前總統辦公室秘書室長姜義求，包括事後製作及銷毀文件等，全部納入指控。
特檢組也起訴了前南韓政策放送院長李銀雨，還有前總統警護處長朴鍾俊、前警護處次長金成勳與前警護本部長李光祐（音譯）等人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言