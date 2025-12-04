聽新聞
0:00 / 0:00
路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦
路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。
該報導稱，這是中國至今最大規模的海上武力展示。
值此日本首相高市早苗11月7日在眾議院的「台灣有事」答詢內容，引發中日緊張升高即將滿月之際，日本自衛隊不願對中國上述舉動置評，只表示根據其評估，並不認為自11月14日以來，中國在東海的軍事動作已急劇增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言