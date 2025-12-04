快訊

路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸海軍「運城號」飛彈護衛艦（中）7月在香港外海。新華社
路透4日引述4位消息人士及情資報告報導，中國大陸正在東海部署大批海軍和海警船艦，數量一度逾百艘。

該報導稱，這是中國至今最大規模的海上武力展示。

值此日本首相高市早苗11月7日在眾議院的「台灣有事」答詢內容，引發中日緊張升高即將滿月之際，日本自衛隊不願對中國上述舉動置評，只表示根據其評估，並不認為自11月14日以來，中國在東海的軍事動作已急劇增加。

