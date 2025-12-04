路透：最大規模「秀肌肉」 陸東海集結逾百海軍與海警船艦

全球兩大飛機製造巨頭之一，來自歐洲的空中巴士（Airbus）於2025年12月1日發布消息，指出其在2日的11月28日前向全球召修的A320客機機隊，已成功完成大規模的預防性修正措施，修復可能影響飛行控制的軟體故障。此次緊急召回牽涉超過350家航空公司，影響約6,000架飛機，是空巴歷史上最大規模的緊急召回行動，然而在召修陸續完成後，卻又發生A320因機身鑲板品質問題而延遲交付，空巴在12月2日證實，最多有628架飛機可能受影響。

2025-12-04 14:35