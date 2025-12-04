快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

大馬首相訪星聚焦跨境議題 學者指有助經濟特區進展

中央社／ 新加坡4日專電

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天訪問新加坡，並與新加坡總理黃循財舉行第12屆星馬領導人非正式峰會，雙方將聚焦打擊毒品等議題。學者分析，若能針對跨境議題有共識將釋放良好訊號，可能有助推展柔佛新加坡經濟特區等規劃。

根據新加坡外交部資料，雙方將共同見證在衛生合作、打擊毒品等共同關注領域的多項合作備忘錄（MOU）交換儀式，進一步擴大雙邊合作並提升雙方交流。隨著安華訪新加坡的包含馬來西亞能源部長尤索夫（Fadillah Yusof）、馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）及交通部與內政部等官員。

聯合早報報導，今年是新加坡與馬來西亞建交60週年，新加坡南洋理工大學學者陳惠珍受訪分析，若兩國能在這個時間點針對一些議題取得突破，將釋放良好的訊號；相信「新山-新加坡捷運」（Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System）、柔佛新加坡經濟特區，以及能源合作等兩國備受關注的計畫可能會有進展。

這是黃循財上任以來第2次與安華舉行領導人非正式峰會，也是兩人今年內第5度舉行雙邊會晤。上一屆非正式峰會於今年1月在布城登場，當時雙方簽署設立「柔佛-新加坡經濟特區」協定，並在碳捕捉與封存、碳權交易、高等教育及打擊跨國犯罪等領域達成合作共識。

現有連接兩地的「柔佛-新加坡長堤」交通運量總是超過負荷，一天平均承載6萬車輛，繁忙交通車流回堵，是「越堤族」通勤最大夢魘。每天透過「柔佛-新加坡長堤」往返兩地的人多達35萬人次。清晨或傍晚，馬來西亞新山關卡大廳人潮不曾消退，每逢例假日，無論駕車、騎車或搭乘巴士的勞工甚至可能動彈不得。

為了因應需求，「新山-新加坡捷運」（JohorBahru–Singapore Rapid Transit System）的興建，將是緩解塞車最佳替代方案，可望將兩地通勤時間縮短至10分鐘。這座捷運系統將透過長達4公里、橫跨柔佛海峽的捷運系統，連接新山武吉查卡站（BukitChagar）和新加坡兀蘭北站（Woodlands North），可望促進新加坡和馬來西亞兩地交通與經貿往來。

新加坡大華銀行（UOB）與柔佛投資局（InvestJohor）去年8月底簽訂合作諒解備忘錄，雙方成立「綠色通道」，推動「柔新經濟特區」投資機會，特別是針對電子業、先進製造與工程、數位經濟、綠色經濟、生命科學與醫療科技、電動車、航空，以及港口與物流方面投資。

馬來西亞 新加坡

延伸閱讀

馬航MH370失蹤逾10年 馬來西亞宣布重啟搜索

【專家之眼】無友不如己者？台灣的「新加坡心結」

泰國總理訪新加坡 簽署稻米貿易備忘錄促糧食安全

圖表看時事／APEC閉幕 圖解21會員國經貿實力、GDP成長預測

相關新聞

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

路透4日引述根據4名消息人士及其審閱的情報報告指出，中國正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最...

空巴會步上波音後塵？A320系列召修後又證實鑲板有問題

全球兩大飛機製造巨頭之一，來自歐洲的空中巴士（Airbus）於2025年12月1日發布消息，指出其在2日的11月28日前向全球召修的A320客機機隊，已成功完成大規模的預防性修正措施，修復可能影響飛行控制的軟體故障。此次緊急召回牽涉超過350家航空公司，影響約6,000架飛機，是空巴歷史上最大規模的緊急召回行動，然而在召修陸續完成後，卻又發生A320因機身鑲板品質問題而延遲交付，空巴在12月2日證實，最多有628架飛機可能受影響。

向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

每日郵報(Daily News)2日報導，消息人士透露，川普總統為了向中國國家主席習近平示好，正在放緩打擊中國力道；至少...

川普要重申拉丁美洲勢力範圍

川普第二任上任以來，對拉丁美洲的重視是空前的，一方面非法移民與毒品從南方邊界而來，需要嚴加防範，但另一方面，則是阻絕中國...

6名南韓人遭北韓扣留 李在明不知情引韓媒批評

南韓總統李在明昨天在記者會上被問到遭北韓扣留的人民相關議題時，渾然不知引發熱議，總統辦公室今天補充回應，不過也有韓媒批評...

川普嗆索馬利亞移民滾回老家 極右派「再遷移」成趨勢？

美國總統川普12月2日在內閣會議上大罵索馬利亞移民是「垃圾」，並已暫停包括索國在內19國的移民申請，完全不掩飾他對第三世界的歧視。川普在感恩節貼文中用了「反向移民」（reverse migration）這個字眼，與歐洲極右派鼓吹的「再遷移」（remigration）是同義詞，其含義為不只驅逐非法移民，也要趕走無法融入白人社會的有色合法移民和公民，川普和美國富豪馬斯克都是信徒，「再遷移」會成為趨勢嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。