6名南韓人遭北韓扣留 李在明不知情引韓媒批評

南韓總統李在明昨天在記者會上被問到遭北韓扣留的人民相關議題時，渾然不知引發熱議，總統辦公室今天補充回應，不過也有韓媒批評，政府長期擱置人民被北韓扣留的相關問題。

根據朝鮮日報今天報導，李在明昨天在青瓦台迎賓館進行外媒記者會時，面對記者詢問關於「被北韓扣留的國民」相關對策時，李在明反問：「第一次聽說，真的有韓國人被抓嗎？什麼時候、因為什麼被抓，請說一次看看。」

接著李在明將麥克風交給南韓國家安保室室長魏聖洛，魏聖洛僅回應，「很多人是進去後出不來，或因其他不明原因被扣留，時間點還要再確認」。

韓聯社報導，總統辦公室今天針對此議題回應表示，「目前包含3名脫北者在內，共有6名我國國民自2013年至2016年間因涉嫌間諜罪等罪名遭北韓拘留」。

3名遭扣留的南韓國民為傳教士金正旭、金國基、崔春吉；至於3名脫北者的身分，南韓政府基於他們在北韓家屬的安全考量，並沒有公開。

總統辦公室表示，在南北對話與交流長期中斷的情況下，分裂所帶來的痛苦仍在持續，問題解決十分迫切，「將在國民共識基礎上，透過努力盡速重啟南北對話來解決此問題」。

不過朝鮮日報透過報導批評指出，北韓多年來對被扣留南韓人生死全無說明，當事人也被剝奪了國際法所保障的最基本人權，包括辯護權、領事接見權、通信與書信往來權利。

報導指出，美國高層會親自處理人民被扣留的問題，最近一次在2018年5月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）親自到北韓平壤，接回3名韓裔美國人金東喆、金相德、金學松（音譯）。

反之，南韓政府長期擱置人民被扣留問題，連生死都難以確認。曾擔任外交部韓半島和平交涉本部長的國民力量議員金健批評：「對大韓民國總統而言，還有什麼比國民的生命與安全更重要？」

金健指出，「在先進國家，這種情況會被視為最優先課題，無視被北韓扣留國民的政府，不可能得到國民信任，任何對北政策也無法具備正當性」。