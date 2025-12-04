美國務院副助卿：美國將與印太夥伴合作護台海和平穩定

美國國務院首席副助卿費德瑋3日表示，美國將和南韓等印太夥伴合作，維護國際海洋法及台海、南海的和平穩定。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與南韓國際交流財團（Korea Foundation）3日共同舉辦韓美戰略論壇（ROK-U.S. Strategic Forum）。

美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）在發表演講時表示，美韓同盟關係的基本面比過去任何時候都還堅固，並指出，美國將和南韓及印太地區其他夥伴合作，維護國際海洋法及台灣海峽、南海和區域內其他地方的和平穩定。

另外，針對中日關係緊張，CSIS朝鮮半島項目主席車維德（Victor Cha）認為說，南韓不該對中國的對日舉動如此安靜；他認為說，中國近來把焦點放在日本和美國身上，但下一個目標很有可能就是南韓，可能聚焦在美國與南韓達成協議打造核子動力潛艇；車維德說，到時南韓會希望聽到來自美國、日本和澳洲的聲援。

而美國總統川普預計明年4月訪問中國，車維德表示，大家並非期待美中不會在川普的北京行中達成協議，而是希望美中所達成的協議不會傷害到美國盟友，如日本、南韓，以及台灣的權益。

車維德說，大家希望美中明年4月達協議來緩和緊張關係、強化安全狀況，但不希望協議是削減到基本、原則的盟友權益。