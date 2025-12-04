美副助卿：與南韓等印太夥伴合作 維護台海和平穩定

中共在印太區域的軍事挑釁動作不斷，美國國務院首席副助卿費德瑋今天表示，美國將和南韓等印太夥伴合作，維護國際海洋法及台海、南海的和平穩定。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與南韓國際交流財團（Korea Foundation）今天共同舉辦韓美戰略論壇（ROK-U.S. Strategic Forum）。美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）出席發表演講表示，美韓同盟關係的基本面比以往任何時候都還堅固，並指出能清楚看到延續性的3個關鍵領域。

他說，其中之一是美國將和南韓及印太地區其他夥伴合作，維護國際海洋法及台灣海峽、南海和區域內其他地方的和平穩定。

對於若「台灣有事」，南韓可扮演什麼樣的角色，CSIS地緣政治及外交政策部門總裁、南韓事務專家車維德（Victor Cha）會後接受中央社記者訪問表示，韓美領導人10月底會談後公布的共同事實清單（JointFact Sheet）有關台灣的內容具有重要意義，代表南韓總統李在明政府延續前一屆南韓政府的政策，「我認為這點非常重要」。

車維德指出，南韓在「台灣有事」情況下能扮演的最重要角色就是確保朝鮮半島不會同時出現第2個突發事件，若台海發生危機，朝鮮半島再發生另一場危機，「會讓美國的力量被非常嚴重地分散」。

他分析，若台灣有事，駐韓美軍很可能必須被調往因應台海情勢，因此，南韓需要具備自身的空防力量以嚇阻北韓。

美國總統川普（Donald Trump）與南韓總統李在明10月底舉行會談後，白宮於11月13日公開兩人會談的共同事實清單，內容提到「強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題，反對片面改變現狀」。

至於南韓如何能協助維護台海和平，車維德受訪表示，日本首相高市早苗近期發言只是重申日本立場，結果中國就開始施壓，在此情況下，南韓至少可以批評中國進行經濟脅迫並表明應該透過提出外交抗議、外交照會等方式來處理，以經濟脅迫手段來表達外交抗議是不恰當的。

高市日前表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並採取經濟反制措施，包括建議中國公民近期避免赴日旅遊或留學、暫停禁止日本水產品進口等。

另一名論壇與會者、喬治布希美中關係基金會（George H. W. Bush Foundation for U.S.-ChinaRelations）資深研究員李成賢認為，高市這番言論並非講給中國聽，主要是向華府決策圈表明日本立場。

李成賢表示，川普近期和中國國家主席習近平會面、降低美中關係緊張，有可能達成「大交易」之際，其他中小國家擔心被美國拋下；當川普採取戰略模糊與中國接觸，「有趣的是，美國在亞洲的盟友卻展現出戰略清晰」。

他分析，高市的言論是想確保從華府角度來看，日本確實是可靠的夥伴。

此外，美韓領導人會談的共同事實清單內容還包括兩人「重申將努力維護航行與飛越自由，以及其他合法的海上使用權」，並重申，所有國家的海洋主張都應遵守國際海洋法。車維德指出，這顯然是針對中國在南海的行動及朝鮮半島附近的活動。