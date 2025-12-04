宏都拉斯再度暫停計票 挺台候選人納斯拉亞些微領先

選務官員今天指出，宏都拉斯再度暫停公布總統大選的官方計票結果，中間派挺台候選人納斯拉亞（SalvadorNasralla）目前些微領先獲川普支持的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

路透報導，宏都拉斯選舉委員會官員羅培茲-歐索里奧（Cossette Lopez-Osorio）在社群平台X上表示，因系統維護而暫停更新計票結果，事先未有妥善通知，她認為「難以原諒」。

目前計票工作已完成79.60%，自由黨（LiberalParty）候選人納斯拉亞獲得40.27%支持率，以不到1萬6000票領先同樣挺台的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉，其支持率為39.64%。執政黨自由重建黨（LIBRE Party）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.01%支持率排名第三。

歐洲聯盟（EU）、美洲國家組織（Organization ofAmerican States，OAS）以及宏都拉斯選舉主管機關呼籲，在最終票數統計完成前，民眾應保持冷靜及耐心。

1日公布的初步開票結果顯示阿斯夫拉以約500票微幅領先，選委會當時宣稱呈現「技術性平手」，須以人工方式重新清點選票。但隔天更新的數據顯示，納斯拉亞已翻轉以些微差距領先。

華盛頓智庫「經濟政策研究中心」共同主任魏斯布洛特（Mark Weisbrot）指出，川普進行干預以及針對阿斯夫拉對手的指控均已造成影響。

他說，川普威脅若阿斯夫拉未能勝選就削減資助，「很可能對宏都拉斯和其人民造成經濟危害」。

川普在社群媒體上表示，宏都拉斯正「試圖更改總統大選結果」。

川普1日晚間於自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「如果這麼做，將付出慘痛代價！宏都拉斯人民在11月30日以壓倒性人數投票。」

執政黨候選人蒙卡達今天接受「南方電視台」（Telesur）訪問時表示，她拒絕這套存在缺陷的投票傳輸系統，批評欠缺透明度。

談及川普的干預行為，蒙卡達表示這違反所有國際規範，稱此舉「直接介入並影響宏都拉斯人民權益」。