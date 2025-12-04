快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

歐盟將投入1093億支持關鍵原物料供應 降低對中依賴風險

中央社／ 布魯塞爾3日專電

為降低對關鍵原物料的依賴、避免受地緣政治衝擊，歐盟執委會今天通過行動計畫，未來12個月內動用近30億歐元，支持關鍵原物料替代供應專案。同時，將限制缺乏互惠的外國實體，包含被中國控制的實體，參與歐盟資助的專案。

歐盟執委會於3日下午發布多個文件，說明提出RESourceEU行動計畫的原因、具體措施，以及目前歐盟面對的挑戰。

根據文件指出，關鍵原物料對於歐盟的競爭力、潔淨能源、數位與國防等部門至關重要。然而歐盟仍高度依賴進口，而且來源往往是單一供應商。以目前的情形為例，歐盟超過90%的稀土來自中國。近期中國針對石墨、鎵、鍺與稀土，以及電池與關鍵加工技術施行出口限制，使依賴的潛在後果更加明顯。

為了因應這些情況，RESourceEU行動計畫將透過具體融資、市場監測與降低風險工具，加速供應來源多元化。

歐盟強調，RESourceEU行動計畫的核心理念是加速在歐洲與合作國家共同推動關鍵原物料專案。為達成這項目標，在未來12個月內將動用近30億歐元（約新台幣1093億元）的歐盟資金，支持關鍵原物料替代供應專案。預計也將提出更簡化的關鍵原物料許可程序，以便快速推動專案，同時維持歐盟的環境、社會與治理標準。

根據這份行動計畫，有機會於2029年前降低依賴度達50%的策略性專案，將是加速推動的重點項目。

這項行動計畫將採取透過監測、法規工具、國際協調與策略性市場運用，保護單一市場並強化關鍵原物料的價值鏈韌性。歐盟會確保外國投資確實為單一市場帶來附加價值，並符合經濟安全目標。鑑於關鍵原物料價值鏈具有戰略性，將會更嚴格控制外來投資。

歐盟強調，將限制缺乏互惠的外國實體，包括由中國控制的實體，參與歐盟資助的研究專案，以保護策略性專案。若正在執行的專案無法維持供應的安全性，歐盟也可能追回資金。

這項行動計畫的另一個重點項目是預計於2026年成立「歐洲關鍵原物料中心」（European Critical RawMaterials Centre），提供關鍵原物料價值鏈、初級與次級市場的智慧分析，並且支持投資、儲備與共同採購等策略，確保歐盟的關鍵原物料供應多元化與永續性。

歐盟 依賴 稀土

延伸閱讀

台東博覽會預算逾4億 議員促縣府12/5前提計畫書

中企繞開管制 推降規版稀土磁鐵 北京簽首批出口許可

歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

歐盟拍板！2027年前跟俄羅斯天然氣說再見 全球供過於求降低價格風險

相關新聞

俄烏開戰後首次…普亭訪印將會莫迪 料聚焦俄油議題

俄羅斯總統普亭四日將訪問印度，與印度總理莫迪舉行峰會，雙方料聚焦深化經濟、國防與能源合作。普亭此行將考驗印度在烏克蘭戰爭...

戒嚴風波滿周年…李在明：南韓值得諾獎 將定國定假日

南韓前總統尹錫悅戒嚴風波已滿一年，現任總統李在明三日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將十二...

國民力量該為戒嚴負責？青壯派急切割尹錫悅 黨魁卻拒道歉

南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴風波已過一年，當時執政黨國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，不過國民力量黨廿五名議員聯名公開...

尹錫悅為戒嚴辯護：李在明親北韓 現任政府是獨裁政權

南韓前總統尹錫悅三日在戒嚴風波滿一年之際，透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓...

查扣近百億資產！泰國打詐鎖定「大咖」 太子集團創辦人等成目標

泰國總理阿努廷今天表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集...

首次分享秘密會議期間心境 教宗良十四世：把一切交託於天主手中

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天首次分享了在那場選舉他為教宗的秘密會議期間，自己內心的感受。他說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。