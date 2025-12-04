快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同

中央社／ 摩加迪休3日綜合外電報導

美國總統川普昨天針對東非國家索馬利亞發表貶損言論，今天激起當地人民的憤怒，儘管也有少數民眾認為，川普講出令人不快的事實而已。

路透社報導，川普（Donald Trump）於昨天的內閣會議稱索馬利亞人是「垃圾」，還說「我們不希望他們在我國」。

川普更指出，「他們只會忙於互相殘殺…他們的國家臭氣沖天」。

索馬利亞中部一位名叫歐瑪（Abdisalan Omar）的長者表示，他對於川普的言辭感到震驚。

他認為全世界應該對此事作出回應，「以這種方式說話的總統無法為美國和全世界服務」。

一名阿富汗籍嫌犯上週在華府持槍攻擊2位國民兵後，川普加強抨擊美國境內的索馬利亞人。川普政府昨天也宣布，已暫停來自19個非歐洲國家的移民所提交的所有移民申請。

索馬利亞首都摩加迪休的45歲建築工人伊斯梅爾（Bule Ismail）告訴路透社：「在我們的文化中，我們不會口出惡言。」

索馬利亞總理巴瑞（Hamza Abdi Barre）在摩加迪休的一場創新峰會發表演說時，講法更委婉。

他說道：「川普曾侮辱許多國家，包括奈及利亞和南非。有些事情無需評論，我們只要忽略就好。」

部分索馬利亞民眾則表示，他們認為川普的言論主要是批評索國政府，並稱讚他坦率直言。

摩加迪休居民阿布杜拉希（Samira Abdullahi）指出：「川普講的是實話，只是措辭難聽。」

阿布杜拉希還聲稱，伊斯蘭主義組織「青年黨」（Al Shabaab）正劫掠並轟炸所有索馬利亞人，「我們沒有政府」。

索馬利亞 川普 美國

延伸閱讀

川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度

英特爾市占首度站上1%！GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

相關新聞

俄烏開戰後首次…普亭訪印將會莫迪 料聚焦俄油議題

俄羅斯總統普亭四日將訪問印度，與印度總理莫迪舉行峰會，雙方料聚焦深化經濟、國防與能源合作。普亭此行將考驗印度在烏克蘭戰爭...

戒嚴風波滿周年…李在明：南韓值得諾獎 將定國定假日

南韓前總統尹錫悅戒嚴風波已滿一年，現任總統李在明三日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將十二...

國民力量該為戒嚴負責？青壯派急切割尹錫悅 黨魁卻拒道歉

南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴風波已過一年，當時執政黨國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，不過國民力量黨廿五名議員聯名公開...

尹錫悅為戒嚴辯護：李在明親北韓 現任政府是獨裁政權

南韓前總統尹錫悅三日在戒嚴風波滿一年之際，透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓...

查扣近百億資產！泰國打詐鎖定「大咖」 太子集團創辦人等成目標

泰國總理阿努廷今天表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集...

首次分享秘密會議期間心境 教宗良十四世：把一切交託於天主手中

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天首次分享了在那場選舉他為教宗的秘密會議期間，自己內心的感受。他說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。