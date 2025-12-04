角逐聯合國首位女秘書長 哥斯大黎加前副總統籲平等待遇

快訊

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

哥斯大黎加前副總統葛林斯潘角逐下屆聯合國秘書長，若能當選將成為擔綱此一職位的首位女性。她受訪時強調，女性不需要特別待遇，「只要實現平等，我們就能達成目標」。

路透社報導，聯合國上週正式啟動遴選下任秘書長程序，邀請會員國提出在葡萄牙籍現任秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）卸任後，將於2027年1月1日接棒的候選人。

現任聯合國貿易和發展會議秘書長、哥斯大黎加前副總統葛林斯潘（Rebeca Grynspan）是已公開宣布角逐這個職位的候選人之一。如果當選，她將會在美國總統川普的白宮任期內上任。

延續2017年至2021年第一任期時的作風，川普對多邊主義抱持一貫的保留態度，並曾指責聯合國未能在多起衝突中幫助他促成和平。他認為聯合國「潛力巨大」，但必須「上緊發條」。

聯合國領導層反駁川普說法，強調正積極推動改革，同時表示美國對聯合國機構的支持已經挽救無數生命。

69歲的葛林斯潘昨天在英國倫敦接受路透社訪問時表示，川普的批評或許「具有建設性」而非「破壞性」。她強調聯合國應該致力改進說：「聯合國必須擁抱改革，而不是對改革心存防衛。」

被問到川普對聯合國的批評有無道理時，她認為必須正視外界對這個組織「信任弱化」的問題，致力重建對這個穩定世局關鍵力量的信心。

她說：「各機構必須能夠自我檢視…承認自己並非事事做得完美。聯合國80年來已對世界貢獻良多，我們不希望將累積的經驗和基礎全都拋棄。」

已經成立80年的聯合國，其秘書長一職從未由女性擔任。葛林斯潘表示，這無法用道理解釋，因為許多女性具備領導才能和資歷。

她說：「我們並不需要特別待遇。我們真正要求的是不要遭受歧視。只要實現平等，我們就能達成目標。這是我們唯一要求：平等待遇。」

要求由女性出任秘書長的呼聲逐漸高漲。同時，由於素有各地區人士輪流擔任的傳統，下任秘書長很可能來自拉丁美洲。依照慣例，接下來理當輪到拉丁美洲或加勒比海地區人士出任。

除了葛林斯潘之外，已經公開宣布參選的包括智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）和阿根廷外交官葛羅西（Rafael Grossi）。

