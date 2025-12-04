聽新聞
0:00 / 0:00

尹錫悅為戒嚴辯護：李在明親北韓 現任政府是獨裁政權

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓前總統尹錫悅。路透
南韓前總統尹錫悅。路透

南韓前總統尹錫悅三日在戒嚴風波滿一年之際，透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓，並稱現在執政的李在明政府是獨裁政權。

首爾新聞」報導，尹錫悅由律師團隊代為轉述的聲明中表示，去年戒嚴是為了對抗使國政癱瘓、摧毀自由憲政秩序的顛覆勢力，是堅決保護國民自由與主權的守護憲法行動。

這份聲明是律師裴義哲在看守所接見尹錫悅時，聽取內容後記錄並公布。

尹錫悅表示，共同民主黨當時利用在國會多數的獨裁權力，彈劾政府人事多達卅次，並將國防、經濟等主要預算全數刪除。且非法錄用人事超過一千二百件，加上投開票皆有可能遭駭入，中央選舉管理委員會的公正性受到嚴重威脅。

尹錫悅領導的國民力量在二○二四年國會大選慘敗後，他就多次指控選舉舞弊、選委會遭駭客入侵，但並未提出證據，選委會也公開駁斥他的指控。

尹錫悅還批評共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」，「這些親中、親北的賣國行為橫行，國會獨裁權力眼中完全沒有國民」。

針對緊急戒嚴，尹錫悅強調，是基於總統權限發布緊急狀態，為了重新建立自由民主的憲政秩序，「是我不夠周全，未能阻止破壞國家憲法勢力所掀起的內亂風暴，對於給國民帶來的心理傷害與不便，我深感愧疚」。

戒嚴風波後，多名協助尹錫悅執行戒嚴的政府和軍方官員遭彈劾起訴。尹錫悅說，終生奉獻國家的軍人與公務員，因服從總統的正當命令正受到打壓，「這是不應該的，所有責任都在身為軍隊統帥的我」。

尹錫悅說：「現在是團結一致、對抗不義與不正的獨裁政權之時，請一起向踐踏國民的政權亮出『紅牌』」。

尹錫悅 李在明 緊急狀態 北韓 緊急戒嚴 首爾 南韓 憲政秩序

延伸閱讀

駐韓記者的尹錫悅戒嚴風暴周年回顧 ：南韓如何《超越戒嚴與內亂》

卓冠廷、戴瑋姍因投入選舉辭民進黨發言人 李坤城接任

國民力量黨魁拒為戒嚴道歉 黨內不同調各自表態

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

相關新聞

戒嚴風波滿周年 李在明：南韓值得諾獎 將定國定假日

南韓前總統尹錫悅戒嚴風波已滿一年，現任總統李在明三日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將十二...

國民力量該為戒嚴負責？青壯派急切割尹 黨魁卻拒道歉

南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴風波已過一年，當時執政黨國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，不過國民力量黨廿五名議員聯名公開...

尹錫悅為戒嚴辯護：李在明親北韓 現任政府是獨裁政權

南韓前總統尹錫悅三日在戒嚴風波滿一年之際，透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓...

荷經濟大臣取消訪陸 安世事件添變

安世半導體問題引發中國大陸與荷蘭激烈交鋒，在荷蘭撤銷行政干預的命令後，問題仍未徹底解決。荷蘭經濟大臣卡雷曼斯則在二日表示...

馬克宏今會習 聚焦和平與經濟

時隔兩年，法國總統馬克宏昨抵北京，對大陸展開為期三天的國是訪問，今日將與大陸國家主席習近平會談，料聚焦經貿與俄烏戰事，除...

查扣近百億資產！泰國打詐鎖定「大咖」 太子集團創辦人等成目標

泰國總理阿努廷今天表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。