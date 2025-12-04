尹錫悅為戒嚴辯護：李在明親北韓 現任政府是獨裁政權

南韓前總統尹錫悅三日在戒嚴風波滿一年之際，透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓，並稱現在執政的李在明政府是獨裁政權。

「首爾新聞」報導，尹錫悅由律師團隊代為轉述的聲明中表示，去年戒嚴是為了對抗使國政癱瘓、摧毀自由憲政秩序的顛覆勢力，是堅決保護國民自由與主權的守護憲法行動。

這份聲明是律師裴義哲在看守所接見尹錫悅時，聽取內容後記錄並公布。

尹錫悅表示，共同民主黨當時利用在國會多數的獨裁權力，彈劾政府人事多達卅次，並將國防、經濟等主要預算全數刪除。且非法錄用人事超過一千二百件，加上投開票皆有可能遭駭入，中央選舉管理委員會的公正性受到嚴重威脅。

尹錫悅領導的國民力量在二○二四年國會大選慘敗後，他就多次指控選舉舞弊、選委會遭駭客入侵，但並未提出證據，選委會也公開駁斥他的指控。

尹錫悅還批評共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」，「這些親中、親北的賣國行為橫行，國會獨裁權力眼中完全沒有國民」。

針對緊急戒嚴，尹錫悅強調，是基於總統權限發布緊急狀態，為了重新建立自由民主的憲政秩序，「是我不夠周全，未能阻止破壞國家憲法勢力所掀起的內亂風暴，對於給國民帶來的心理傷害與不便，我深感愧疚」。

戒嚴風波後，多名協助尹錫悅執行戒嚴的政府和軍方官員遭彈劾起訴。尹錫悅說，終生奉獻國家的軍人與公務員，因服從總統的正當命令正受到打壓，「這是不應該的，所有責任都在身為軍隊統帥的我」。

尹錫悅說：「現在是團結一致、對抗不義與不正的獨裁政權之時，請一起向踐踏國民的政權亮出『紅牌』」。