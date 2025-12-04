聽新聞
國民力量該為戒嚴負責？青壯派急切割尹 黨魁卻拒道歉

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓去年12月3日實施緊急戒嚴一周年，現任總統李在明2日表示，「國家權力犯罪，必須像處理納粹戰犯般，只要活著就要追究刑事責任」。歐新社
南韓去年12月3日實施緊急戒嚴一周年，現任總統李在明2日表示，「國家權力犯罪，必須像處理納粹戰犯般，只要活著就要追究刑事責任」。歐新社

南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴風波已過一年，當時執政黨國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，不過國民力量黨廿五名議員聯名公開道歉，並誓言與尹錫悅畫清界線。

尹錫悅在去年宣布戒嚴時隸屬保守黨「國民力量」，今年五月退黨。

國民力量廿五名青壯派議員三日舉行「省察與反省記者會」，由議員李成權為中心組成的學習小組「對策與責任」在道歉文中說，戒嚴是「違憲行為」，摧毀人民用「鮮血和汗水」建立的自由民主，「作為當時執政黨的國會議員，深切感受到未能事先阻止戒嚴的責任，向國民低頭致歉」。

公開道歉的國民力量議員，絕大部分是第一任和第二任的青壯派。

國民力量代表張東赫三日在社群媒體上寫道，當時緊急戒嚴是為了對抗國會暴政，「未能夠團結一致好好戰鬥的國民力量也難以擺脫責任」。

張東赫拒絕為戒嚴道歉，與黨內青壯派態度截然不同。張東赫提出的「國會暴政」論點，與尹錫悅當時提出的戒嚴理由相近。

除了聯名道歉的廿五名國民力量議員，也有其他該黨議員個別發表道歉聲明。議員宋錫俊表示，緊急戒嚴不符合憲法規定的戒嚴要件，也給國民帶來衝擊並引發國家混亂，「作為當時執政黨一員，未能事先知情也未能預防，我深感遺憾與歉意，不論任何理由，都向國民低頭致歉」。

尹錫悅宣布戒嚴當天，國民力量一百零八名議員當中，只有十八人趕赴國會，投票支持撤銷戒嚴。

國會國防委員會的議員庾龍源則召開記者會，表示向受到傷害的軍人與國民懺悔，「作為當時執政黨的國防委員，我未能在事前掌握戒嚴，也未能在事發後更果斷行動，我也無法擺脫這份錯誤」。

議員鄭聖國表示，那天的緊急戒嚴是違憲違法，議員韓智雅說：「由國民力量所推出的總統宣布了違憲、違法的戒嚴，沒有任何藉口，在此深深致歉」。

