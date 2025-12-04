戒嚴風波滿周年 李在明：南韓值得諾獎 將定國定假日

南韓前總統尹錫悅戒嚴風波已滿一年，現任總統李在明三日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將十二月三日定為國民主權日，成為法定假日。

韓聯社報導，去年十二月三日，尹錫悅於晚間十時廿七分突然宣布戒嚴，多次下令軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等，國會緊急集會表決通過撤銷戒嚴，尹錫悅隨後被迫宣布解嚴，整個戒嚴僅歷時六小時。尹錫悅後因違法戒嚴遭國會彈劾下台，目前遭羈押受審。

尹錫悅下台後，南韓今年六月重選總統，在野黨的李在明當選。

李在明三日發表「光之革命一周年對國民特別聲明」，表示去年的政變成為向世界宣示南韓民主驚人恢復力的契機，「政變一發生，國民毫不猶豫奔向國會，政變者極度不義，但我們國民極為正義」。

李在明說，當晚國民不是用暴力，而是以舞蹈與歌聲，把非法政變引發的最糟糕瞬間轉化為最美好時刻。李在明也說：「若大韓民國因恢復和平、向全世界展現民主主義的偉大而獲諾貝爾和平獎，將成為所有因衝突與分裂而動搖國家的重大轉折點。」

李在明表示，「光之革命」後誕生的政府，將為了紀念國民偉大的勇氣與行動，把十二月三日定為「國民主權日」，「成為法定假日，使國民一年至少能回顧這天一次，這很重要」。

李在明強調，「光之革命」尚未結束，對內亂參與者的調查與審判仍在進行中，「為了私利破壞憲政秩序，甚至策動戰爭的無道行為必須受到審判」。李在明提到，就像前總統全斗煥一樣，「最不正義的人反而最常使用『正義』這個詞，讓這個詞彙受到汙染」。

李在明指出，改革必須治本，「如果只做臨時縫補，很可能再次復發，因此即使疲累，也要為了後代進行徹底治療，內亂事態仍在進行，希望能盡快、嚴正且明確地整頓並結束」。