聽新聞
0:00 / 0:00

戒嚴風波滿周年 李在明：南韓值得諾獎 將定國定假日

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓民眾3日在首爾國會大廈前集會紀念前總統尹錫悅宣布戒嚴一周年，並要求懲治內亂禍首。路透
南韓民眾3日在首爾國會大廈前集會紀念前總統尹錫悅宣布戒嚴一周年，並要求懲治內亂禍首。路透

南韓前總統尹錫悅戒嚴風波已滿一年，現任總統李在明三日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將十二月三日定為國民主權日，成為法定假日。

韓聯社報導，去年十二月三日，尹錫悅於晚間十時廿七分突然宣布戒嚴，多次下令軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等，國會緊急集會表決通過撤銷戒嚴，尹錫悅隨後被迫宣布解嚴，整個戒嚴僅歷時六小時。尹錫悅後因違法戒嚴遭國會彈劾下台，目前遭羈押受審。

尹錫悅下台後，南韓今年六月重選總統，在野黨的李在明當選。

李在明三日發表「光之革命一周年對國民特別聲明」，表示去年的政變成為向世界宣示南韓民主驚人恢復力的契機，「政變一發生，國民毫不猶豫奔向國會，政變者極度不義，但我們國民極為正義」。

李在明說，當晚國民不是用暴力，而是以舞蹈與歌聲，把非法政變引發的最糟糕瞬間轉化為最美好時刻。李在明也說：「若大韓民國因恢復和平、向全世界展現民主主義的偉大而獲諾貝爾和平獎，將成為所有因衝突與分裂而動搖國家的重大轉折點。」

李在明表示，「光之革命」後誕生的政府，將為了紀念國民偉大的勇氣與行動，把十二月三日定為「國民主權日」，「成為法定假日，使國民一年至少能回顧這天一次，這很重要」。

李在明強調，「光之革命」尚未結束，對內亂參與者的調查與審判仍在進行中，「為了私利破壞憲政秩序，甚至策動戰爭的無道行為必須受到審判」。李在明提到，就像前總統全斗煥一樣，「最不正義的人反而最常使用『正義』這個詞，讓這個詞彙受到汙染」。

李在明指出，改革必須治本，「如果只做臨時縫補，很可能再次復發，因此即使疲累，也要為了後代進行徹底治療，內亂事態仍在進行，希望能盡快、嚴正且明確地整頓並結束」。

李在明 尹錫悅 南韓 和平獎 諾貝爾 內亂

延伸閱讀

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

相關新聞

戒嚴風波滿周年 李在明：南韓值得諾獎 將定國定假日

南韓前總統尹錫悅戒嚴風波已滿一年，現任總統李在明三日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將十二...

國民力量該為戒嚴負責？青壯派急切割尹 黨魁卻拒道歉

南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴風波已過一年，當時執政黨國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，不過國民力量黨廿五名議員聯名公開...

尹錫悅為戒嚴辯護：李在明親北韓 現任政府是獨裁政權

南韓前總統尹錫悅三日在戒嚴風波滿一年之際，透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓...

荷經濟大臣取消訪陸 安世事件添變

安世半導體問題引發中國大陸與荷蘭激烈交鋒，在荷蘭撤銷行政干預的命令後，問題仍未徹底解決。荷蘭經濟大臣卡雷曼斯則在二日表示...

馬克宏今會習 聚焦和平與經濟

時隔兩年，法國總統馬克宏昨抵北京，對大陸展開為期三天的國是訪問，今日將與大陸國家主席習近平會談，料聚焦經貿與俄烏戰事，除...

查扣近百億資產！泰國打詐鎖定「大咖」 太子集團創辦人等成目標

泰國總理阿努廷今天表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。