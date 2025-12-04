英國華裔男子教保員性侵幼兒園學童 當庭認26起罪行

一名英國籍陳姓華裔男子被控於任職幼兒園期間，性侵學童並拍攝不雅影像，年紀最小的性侵被害人僅2歲。陳男今天在倫敦出庭，當庭認罪，預定明年1月下旬接受審判。

根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）提供的資訊，名為Vincent Chan的45歲陳姓男子在英國出生、成長，居住於倫敦北部芬契利區（Finchley）。該區在治安、學區等生活品質指標享有良好聲譽。

陳男之前沒有刑事犯罪紀錄；犯案時是受雇於一家同樣位於北倫敦、西漢普斯特德（West Hampstead）的幼兒園，擔任教保員與護理員，具藝術專業。他被控犯下26起罪行，目前已知的犯案時間為2022至2024年，罪名涵蓋性侵孩童，以及拍攝孩童不雅影像。

陳男今天認罪的罪行涉及超過2萬5000筆孩童不雅影像。他在幼兒園任職的期間為2017至2024年。

領導警方調查工作的偵緝警司貝斯福（LewisBasford）說，對孩童的性侵和虐待是最駭人罪行之一，而陳男的犯行長達數年，呈現的是經過算計、獵捕式的行為模式。陳男滲透原本應提供孩童安全環境的場所，濫用家長和社區對他的信任，以掩藏罪行、傷害脆弱群體。

貝斯福強調，警方持續調查與陳男有關的手機、筆記型電腦等多項數位電子裝置，檢視裡面的內容，評估陳男「在所有相關場所的活動」。

也就是說，陳男涉及的罪行恐不限於迄今被控的26項。警方持續深入調查，追查所有可能的涉案人和被害人。在幼兒園任職前，陳男曾在學校工作。

警方形容，陳男所犯罪行是倫敦都會區警察局歷來所調查過，最怵目驚心的孩童性侵案之一。孩童和家長所受創傷恐難以平復。

警方表示，陳男首先於去年6月被捕，起因為幼兒園一名人員報案指出，陳男在工作期間，對數名孩童拍攝內容令人不適的影像。

陳男使用的拍攝工具是幼兒園提供的平板電腦iPad，且不僅是拍攝，他還透過影像疊加、「配樂」等加工手法，改造原始畫面。警方指出，陳男會使用音樂或音效，以「增添喜劇效果」。

根據警方資訊，陳男會把自己的「作品」以照片或定格畫面的形式與同事分享。部分家長正考慮對幼兒園採取法律行動，並指出他們在案情曝光前，即曾就陳男的行為舉止向幼兒園表達關切。

陳男原本任職的幼兒園已不在原址營業。該地點現在也是一所幼兒園，但與本案無關。

警方接獲通報並首次前往逮捕陳男時，在他的住所和幼兒園扣押大量數位電子裝置，前後總計扣押多達69件裝置，包含陳男個人與幼兒園所有。

這些裝置內含大量孩童不雅影片和照片，包括陳男性侵孩童的證據。證據顯示，陳男利用職務之便，在照護孩童期間，直接在幼兒園性侵他們，且案發當下幼兒園往往有大量學生和教職員。陳男的職務包含餵食孩童，以及為孩童更衣、清潔，與他們一同玩遊戲、從事各類活動。

警方第一次前往逮捕陳男時，僅扣押電子裝置，對陳男准予保釋，但在檢視大量影像、發現孩童遭性侵證據後，今年9月8日才再度逮捕陳男，並於9日對他依性侵孩童等罪名起訴。在第一次被警方關切後，陳男即遭停職。

經初步調查，警方未在被扣押裝置內發現更多涉及人身接觸的侵害孩童證據。目前確定遭陳男性侵、拍攝不雅影像的孩童有4人，皆為女性，年齡為2至4歲。

陳男任職的幼兒園屬「光明地平線」（BrightHorizons）品牌系統，在英格蘭設有多家幼兒園，大多位於倫敦。