馬克宏今會習 聚焦和平與經濟

時隔兩年，法國總統馬克宏昨抵北京，對大陸展開為期三天的國是訪問，今日將與大陸國家主席習近平會談，料聚焦經貿與俄烏戰事，除各項產業的貿易議題，馬克宏還將敦促北京對俄羅斯施壓，以盡快停火；對於台海議題，馬克宏或將主張維持現狀。

馬克宏夫婦昨日傍晚抵達北京，大陸外長王毅前往接機，訪團成員包含來自能源、航空等各行業的近四十位執行長。這是馬克宏第四度對大陸國是訪問，也是對習近平去年訪法的回訪。昨抵北京後，馬克宏在「X」發文指，在三日裡他將與習近平討論世界亟需的和平與經濟再平衡問題，「深信我們攜手並進，定能有所作為」。

美聯社報導，馬克宏昨晚遊覽故宮乾隆花園，今日將與習近平舉行會談，簽署包括能源、食品和航空等多項協議，隨後出席法中商業論壇。法國總統辦公室表示，法國希望吸引更多大陸企業投資，並為法國出口產品提供更便利的市場准入。會談還將討論俄烏停火，尤其馬克宏甫與烏克蘭總統澤倫斯基討論「和平計畫」。一名法國高級外交官員指，法方希望大陸能說服並影響俄羅斯盡快停火。

馬克宏此行正值大陸對高市早苗涉台言論強烈反彈之際，路透引述法國顧問表示，馬克宏將重申維護台海現狀，並敦促北京不要升級緊張局勢。兩年前馬克宏訪陸後就台灣議題強調歐洲國家不應淪為美國附庸、被捲入「不屬於自己的危機」，當時曾在西方引起爭議。而據陸方說法，法國總統外事顧問博納日前與王毅通話時強調法國堅定奉行一中政策，「理解中方在台灣問題上的正當立場」。

另外，今日下午，馬克宏還將與大陸人大委員長趙樂際、總理李強舉行會談，隨後轉往四川成都，五日再度與習近平在都江堰舉行會談。明年法國將舉辦七國集團（G7）峰會，馬克宏早前已表達有意邀請習近平出席。