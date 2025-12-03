快訊

假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

聽新聞
0:00 / 0:00

查扣近百億資產！泰國打詐鎖定「大咖」 太子集團創辦人等成目標

中央社／ 曼谷3日綜合外電報導
泰國總理阿努廷。圖／法新社
泰國總理阿努廷。圖／法新社

泰國總理阿努廷今天表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集團創辦人陳志、柬埔寨商人符國安等。

法新社報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）做上述宣布前，亞洲、歐洲與美國執法機構已對柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）及其全球商業網絡展開行動，查扣並凍結了數以十億計美元的資產。

今年10月，美國當局起訴柬埔寨華人陳志，指控他主導在柬埔寨境內強迫人口販運受害者從事網路詐騙。

阿努廷今天告訴記者，泰國查扣的資產價值逾3億美元，鎖定的詐騙分子「都是大咖」，包括陳志、柬埔寨參議員符國安（Kok An）及兩名泰國籍人士。

泰國反洗錢辦公室昨天表示，已查扣屬於陳志的土地、現金、奢侈品、珠寶等大約100個品項，總價值達3億7300萬泰銖（約1170萬美元）。

當局也說，已查扣符國安近1500萬美元的資產。他是柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的盟友。

另有約2億9000萬美元的資產，是從兩名涉嫌與詐騙活動有關的泰國人手中查扣的。

阿努廷並未透露查扣時間。

近年來，網路詐騙活動在東南亞各地湧現，詐騙分子常以不起眼的辦公大樓或倉庫為據點，對全球各地的網路用戶下手。

部分詐騙分子是自願前往這些網路詐騙基地，其他人則是遭到人口販運，並被關押在類似監獄的環境中。

英國也已凍結陳志相關網絡價值逾1億3000萬美元的企業資產及在倫敦的不動產。台灣、新加坡、香港也分別查扣高達3億5000萬美元的資產。

美國司法部10月指出，太子集團是「亞洲最大跨國犯罪組織之一」，並查扣價值約150億美元的比特幣，美國當局稱那是太子集團所屬網絡的犯罪所得。

太子集團本月否認集團或陳志有任何違法行為。

詐騙 泰國 太子集團 阿努廷

延伸閱讀

影／太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

太子集團洗錢案OBU帳戶總管林揚茂羈押 天旭人資長辜淑雯容貌曝

太子集團跨國洗錢 北檢針對扣押超跑變價 提訊3台籍幹部出庭

相關新聞

查扣近百億資產！泰國打詐鎖定「大咖」 太子集團創辦人等成目標

泰國總理阿努廷今天表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集...

首次分享秘密會議期間心境 教宗良十四世：把一切交託於天主手中

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天首次分享了在那場選舉他為教宗的秘密會議期間，自己內心的感受。他說，...

遭控收賄、操縱股價等罪名 南韓前第一夫人金建希遭求處15年徒刑

因收受賄賂和其他罪名遭到起訴、正接受審判的南韓前第一夫人金建希今天遭到檢方求處總計15年有期徒刑

戒嚴風波滿1年 尹錫悅「給國民的話」批南韓成「間諜天堂」

南韓前總統尹錫悅今天在戒嚴風波滿1年之際，透過律師團隊發表了一段題為「給國民的話」聲明，其中他批評，共同民主黨反對擴大適...

KK園區遭緬甸軍政府突襲！外媒酸「演習式掃蕩」 2萬被囚者生死未卜

緬甸軍政府日前高調宣布，成功取締位在中緬邊境、被稱為「KK園區」的大型詐騙基地，並以炸毀建築的方式作為示威。然而外媒披露，當爆破聲響起時，園區早已人去樓空，包括寫字樓、食堂、醫院與宿舍都被夷為平地，但真正操控詐騙的主腦早在行動前收到風聲，提前轉移據點，留下大批失聯的受害者仍不知去向。

南韓戒嚴風波滿1年 尹錫悅再澄清「並沒有使國會失能的意圖」

距離南韓前總統尹錫悅發布戒嚴風波滿1年，日本讀賣新聞今天報導，尹錫悅接受書面採訪表示，當時只是在國家危機狀況下做出的緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。