以黎停火一年 法新社：兩國數十年來首度直接會談
一位消息人士告訴法新社，黎巴嫩和以色列的文官代表今天舉行數十年來首次直接會談，這是以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）停火的監督機制一環。
法新社報導，消息人士指出，雙方會談在黎巴嫩南部城鎮納古拉（Naqura）的聯合國維和部隊總部進行，這是以色列與真主黨2024年11月停火的監督機制一環。
這位消息人士還說，美國的黎巴嫩問題特使歐塔加斯（Morgan Ortagus）也出席今天會議。
美國一直向黎巴嫩施壓，要求迅速解除真主黨的武裝。
美國也推動以色列和黎巴嫩進行直接對話，盼能穩定中東局勢並進一步削弱伊朗支持的真主黨。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室已經宣布，將派遣一名文官代表前往黎巴嫩。
黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）的辦公室今天也表示，黎國代表團將由前駐美大使卡拉姆（SimonKaram）率領。
內唐亞胡過去多次表明，黎巴嫩應該加入亞伯拉罕協議（Abraham Accords）。依據這項協議，一些阿拉伯及穆斯林國家已經跟以色列實現關係正常化。
以色列曾在1982年入侵黎巴嫩，之後兩國於1983年舉行直接會談，並簽署一項期望建立正常雙邊關係的協議，但該協議從未獲得批准。
