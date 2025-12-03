首次分享秘密會議期間心境 教宗良十四世：把一切交託於天主手中

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天首次分享了在那場選舉他為教宗的秘密會議期間，自己內心的感受。他說，當他發現得票開始逐漸傾向自己時，他便順從地接受這個可能的結果，並把一切交託於天主手中。

美聯社報導，教宗結束他就任後首次國際之行完成土耳其與黎巴嫩訪問後，他在返程的專機上，於空中記者會上回答記者相關提問時說：「我深吸了一口氣，然後說：『主啊，就交給祢了。祢引領前路。』」

教宗以英語、西班牙語和義大利語輕鬆地回答了半小時的提問，內容廣泛涵蓋教會與國際時事。他暗示在黎巴嫩涉及真主黨（Hezbollah）與以色列的幕後討論、呼籲以對話而非美國的軍事威脅來處理委內瑞拉問題，並談到他希望未來能前往非洲與南美多國訪問。

然而，教宗對秘密會議（conclave）及其作為新任教宗的學習曲線的回應，最能揭示良十四世其人，以及他如何面對重大決定。和他在任期初期面對媒體時略顯拘謹相比，他現在顯得自在許多、也十分關注媒體對他的報導，甚至能以幽默的態度面對。

記者問他，在黎巴嫩一場活動中，他看到龐大人群時似乎感到驚訝，他當時在想什麼。良十四世表示，未必如外界所想。

他說：「我的表情很豐富，但我常常被記者們如何解讀我的表情感到好笑。」

「很有意思。有時候我甚至能從你們那裡得到好主意，因為你們以為自己看得懂我在想什麼或我臉上的表情。」

他又說：「你們不一定都猜對。」現場爆出笑聲。

良十四世說，若想理解他的內在思想，不妨讀讀他所重視的靈修作品。除了影響他的修會、也是他最常引用的教父─五世紀神學家聖奧古斯丁（St.Augustine）─之外，他推薦一本書：「清修庖廚中」（The Practice of the Presence of God），作者是十七世紀的加爾默羅會（Carmelite）修士勞倫斯弟兄（Brother Lawrence）。

「這本書描述了一種祈禱與靈修：把生命完全交給上主，讓上主來帶領。如果你想了解我，這就是我多年的靈修。」

良十四世說：「在巨大挑戰當中—例如在祕魯生活於恐怖時期、或被召往我從未預期的地方服務—我始終信賴天主。」

他表示，這份信賴在今年5月的秘密會議中同樣存在─當時的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）在第2天的第4輪投票中以極快速度當選，成為歷史上第一位美國籍教宗。參與會議的樞機主教說，當天上午第3輪投票時就已明顯看出結果朝他而去。

良十四世回憶：「當我看到情勢發展，我接受了這個可能性，對自己說：『這或許會成真。』」