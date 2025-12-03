遭囚庫德工人黨領袖矢志推動和談 籲土耳其有所行動

快訊

中央社／ 伊斯坦堡3日綜合外電報導

遭囚禁的庫德工人黨（PKK）創始人歐加蘭（Abdullah Ocalan）在今天對外公布的訊息中表示，他對推動與土耳其的和平進程抱持「強烈」決心，他呼籲安卡拉完成相關法律基礎。

法新社報導，PKK今年稍早正式宣布結束與土耳其的武裝衝突，迄今已經超過6個月。長達40年來的暴力衝突已在雙方造成約5萬人喪生。

76歲的歐加蘭自1999年起遭單獨囚禁於伊斯坦堡附近的監獄島因拉立（Imrali），他從囚房中推動和平進程。

歐加蘭透過親庫德族的「人民平等與民主黨」（DEM）代表團發布訊息表示：「這個進程的目的在確保庫德族能透過合法途徑參與（土耳其）共和國，藉由廣泛社會團結打造出一個民主共和國」。

歐加蘭重申推動和平進程的堅定意志，強調「我們的意志堅決與立場堅定」。

就在歐加蘭發表這番評論的前幾天，PKK高階指揮官馬拉茲吉爾特（Amed Malazgirt）11月29日在伊拉克北部甘迪爾（Qandil）山區告訴法新社，除非土耳其當局釋放歐加蘭，否則PKK不會再採取任何進一步和平進展措施。

他說：「領導人阿波（Apo）啟動的所有步驟都已完成，不會再採取進一步行動。從現在開始，我們將靜待土耳其政府，他們是必須採取行動的那位。」Apo是庫德人對歐加蘭的暱稱，庫德語為「叔叔」之意。

