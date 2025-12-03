巴基斯坦、阿富汗新一輪和平會談 雙方同意持續停火

快訊

中央社／ 路透巴基斯坦白夏瓦市3日電

阿富汗塔利班政權與巴基斯坦在沙烏地阿拉伯舉行新一輪和平會談，雙方同意維持停火，這是這兩個南亞鄰國間緩和緊張關係的最新嘗試。

法新社報導，兩國軍隊在10月爆發致命邊境衝突後，經卡達和土耳其斡旋會談，雙方最近幾週已維持停火，儘管當時未能達成和平協議。

根據3名阿富汗官員與2名巴基斯坦官員向路透社透露，新一輪會談在沙烏地阿拉伯舉行。

他們表示，雙方同意持續停火。

對於此事，巴基斯坦外交部、軍方、阿富汗塔利班發言人以及沙烏地阿拉伯政府，都沒有回覆置評請求。

其中1名高階阿富汗塔利班官員表示，這場會談是應沙烏地阿拉伯方面發起。他還說：「我們願意參加更多會議，尋求正面結果。」

巴基斯坦官員表示，該國軍方、情報單位與外交部門都有代表出席這次會談。

巴基斯坦表示，部分阿富汗境內武裝分子策劃並發動對巴基斯坦的攻擊，喀布爾方面至今未就相關要求採取行動。塔利班則否認其境內有巴基斯坦武裝分子活動。

巴基斯坦和阿富汗兩國軍隊10月在邊境爆發激烈衝突，造成數十人死亡，是塔利班於2021年接管喀布爾以來，兩國邊境最嚴重的暴力事件。

巴基斯坦 阿富汗 塔利班

相關新聞

遭控收賄、操縱股價等罪名 南韓前第一夫人金建希遭求處15年徒刑

因收受賄賂和其他罪名遭到起訴、正接受審判的南韓前第一夫人金建希今天遭到檢方求處總計15年有期徒刑

戒嚴風波滿1年 尹錫悅「給國民的話」批南韓成「間諜天堂」

南韓前總統尹錫悅今天在戒嚴風波滿1年之際，透過律師團隊發表了一段題為「給國民的話」聲明，其中他批評，共同民主黨反對擴大適...

KK園區遭緬甸軍政府突襲！外媒酸「演習式掃蕩」 2萬被囚者生死未卜

緬甸軍政府日前高調宣布，成功取締位在中緬邊境、被稱為「KK園區」的大型詐騙基地，並以炸毀建築的方式作為示威。然而外媒披露，當爆破聲響起時，園區早已人去樓空，包括寫字樓、食堂、醫院與宿舍都被夷為平地，但真正操控詐騙的主腦早在行動前收到風聲，提前轉移據點，留下大批失聯的受害者仍不知去向。

南韓戒嚴風波滿1年 尹錫悅再澄清「並沒有使國會失能的意圖」

距離南韓前總統尹錫悅發布戒嚴風波滿1年，日本讀賣新聞今天報導，尹錫悅接受書面採訪表示，當時只是在國家危機狀況下做出的緊急...

以色列：哈瑪斯移交遺體經鑑定非屬於加薩最後2人質

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天移交的遺...

南韓修法禁止對北韓發送氣球傳單 盼緩和緊張關係

南韓統一部今天表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等），有望停止阻礙南北關係、...

