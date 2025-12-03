巴基斯坦、阿富汗新一輪和平會談 雙方同意持續停火

阿富汗塔利班政權與巴基斯坦在沙烏地阿拉伯舉行新一輪和平會談，雙方同意維持停火，這是這兩個南亞鄰國間緩和緊張關係的最新嘗試。

法新社報導，兩國軍隊在10月爆發致命邊境衝突後，經卡達和土耳其斡旋會談，雙方最近幾週已維持停火，儘管當時未能達成和平協議。

根據3名阿富汗官員與2名巴基斯坦官員向路透社透露，新一輪會談在沙烏地阿拉伯舉行。

他們表示，雙方同意持續停火。

對於此事，巴基斯坦外交部、軍方、阿富汗塔利班發言人以及沙烏地阿拉伯政府，都沒有回覆置評請求。

其中1名高階阿富汗塔利班官員表示，這場會談是應沙烏地阿拉伯方面發起。他還說：「我們願意參加更多會議，尋求正面結果。」

巴基斯坦官員表示，該國軍方、情報單位與外交部門都有代表出席這次會談。

巴基斯坦表示，部分阿富汗境內武裝分子策劃並發動對巴基斯坦的攻擊，喀布爾方面至今未就相關要求採取行動。塔利班則否認其境內有巴基斯坦武裝分子活動。

巴基斯坦和阿富汗兩國軍隊10月在邊境爆發激烈衝突，造成數十人死亡，是塔利班於2021年接管喀布爾以來，兩國邊境最嚴重的暴力事件。