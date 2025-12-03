普亭本周訪印度 雙方經濟、國防與能源合作料成焦點

快訊

中央社／ 新德里3日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／美聯社

俄羅斯總統普亭本週將訪問印度，與總理莫迪舉行峰會，雙方料聚焦在深化經濟、國防與能源合作。普亭此行也將考驗印度在烏克蘭戰爭持續之際，如何在美俄之間維持微妙平衡。

美聯社報導，普亭（Vladimir Putin）預定明天抵達印度，展開國是訪問，並於5日與莫迪（NarendraModi）舉行會談。普亭上一次訪印是2021年。莫迪去年訪俄，並於今年9月在中國舉行的上海合作組織峰會上與普亭短暫會面。

印度官員透露，雙方將公布以經濟合作、貿易便利化、海事、醫療與媒體交流為核心的一系列文件。印度希望擴大對俄出口，特別是藥品、農產品與紡織品，並尋求移除非關稅障礙，同時爭取俄方穩定供應化肥。

華府批評新德里採購俄羅斯石油等同於資助俄國戰爭財源，川普8月更將對印度商品關稅提高至50%。印度則稱已遵循國際制裁措施，並以國家利益與能源安全為優先。

但在美國近日對俄國石油巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）與路克石油公司（Lukoil）祭出新一輪制裁後，新德里的立場恐面臨考驗。

印度官員表示，印度將避免向遭制裁企業購油，但仍會保留與未受制裁的俄國企業合作的彈性。

新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer ResearchFoundation）外交政策副總裁潘特（Harsh Pant）指出，印度不會完全切斷俄國能源供應，未來進口量將取決「市場力量與制裁效果」。

能源合作也將是峰會焦點之一，包括印度在俄遠東地區的投資及與俄方擴大民用核能合作。其中位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu）、由俄方協助建造的古丹庫蘭（Kudankulam）核電廠，是雙邊合作核心，雙方也在討論設備在地化生產及第三國合作計畫。

普亭這次訪印，新德里預期將要求莫斯科加速交付2018年簽署、價值約54億美元S-400防空飛彈系統採購案，之前的延宕被認為與俄烏戰爭導致供應鏈受阻有關。

儘管印度近年多元化軍購來源，俄國仍是其最大武器供應國。俄方希望向印度推銷其匿蹤戰機Su-57，但新德里同時也在評估其他供應國選項。

印度 俄羅斯 普亭 莫迪

